تقرير مغربي يكشف حقيقة خلاف مدرب الوداد مع نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي

ترددت أنباء عن نشوب خلاف بين البلجيكي سفين فاندتبروك مدرب الوداد وأيمن الحسوني نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستضيف الأهلي مساء الأحد منافسه الوداد في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن ما أثير عن وجود خلافات بين المدرب البلجيكي والحسوني هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال محمد طلال المتحدث الرسمي للوداد في تصريحات للصحيفة ذاتها: " لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. الأجواء جيدة بين اللاعبين والمدرب وكل الأطقم، وكل ما يتم الترويج له غير صحيح بالمرة".

وأضاف متحدث الوداد "أطالب الجماهير الودادية عدم الإنسياق نحو مثل هذه الإشاعات التي يراد منها تشتيت تركيز اللاعبين قبل المباراة".

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد ذلك بأسبوع في مركب محمد الخامس.

ويأمل الأهلي في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له في آخر أربع سنوات.

أما الوداد فيطمح في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.