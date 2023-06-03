جوارديولا: أعرف أن جماهير سيتي كانت في ظل يونايتد لعقود.. لكننا سنفعل كل شيء لنفوز

السبت، 03 يونيو 2023 - 12:02

كتب : FilGoal

جوارديولا

يعرف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن جماهير فريقه عانت طوال عقود من التواجد في ظل غريمه التقليدي مانشستر يونايتد لذا يريد منحهم فرصة الفوز عليهم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم.

ويلتقي سيتي بمنافسه يونايتد اليوم السبت في ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وهذه أول مرة في التاريخ يلتقي فيها الفريقان في تلك المرحلة.

وتحدث جوارديولا للصحفيين قائلا: "سنفعل كل شيء للفوز على يونايتد".

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وأكمل "أتفهم تماما أن جماهير سيتي بقت في الظل لعقود خلف يونايتد".

وواصل المدرب الإسباني حديثه "اللعب سويا لأول مرة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضدهم هو أمر مميز، سنحاول تقديم أفضل مباراة ممكنة ونستمتع".

ويأمل سيتي في الفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه والمرة الأولى له منذ عام 2019.

أما يونايتد فهو ثاني أكثر المتوجين باللقب بواقع 12 مرة خلف أرسنال صاحب الـ14 بطولة.

وكانت آخر مرة توج فيها سيتي باللقب في 2016.

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