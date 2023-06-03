إبراهيموفيتش عن اعتزاله: أشعر أنني سوبر مان.. ولكن

السبت، 03 يونيو 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان لاستمراره في الملاعب لموسم جديد وعدم اعتزاله على الرغم من الإصابات التي لاحقته طوال نظيره الحالي وحرمته من المشاركة بشكل مستمر.

وينتهي تعاقد المهاجم السويدي المخضرم مع ميلان بنهاية الموسم ولم تشر الأنباء لوجود احتمالية لتجديد تعاقده.

وتحدث صاحب الـ41 عاما لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "أنا لست ذلك الشخص الذي يستسلم ولكن يجب أن تشعر بالفرح في الأمر الذي تقوم به".

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وواصل "لا يسعني إلا أن أشعر بالسلام فيما يمكنني القيام به بصفتي رقم واحد، وهو لعب كرة القدم لكننا لم نصل إلى هناك حتى الآن، لكنني أعتقد أن مازال هناك لدي شيء ما لأقدمه".

وأكمل "التفكير في الاعتزال؟ لا أعتقد ذلك إن كان علي الاستمرار في اللعب".

واستدرك مهاجم إنتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق "لكن يجب أن أجد التوازن كما هو الحال في الحياة إذا لم يكن لديك هدوء أو استقرار فأنت قنبلة والقنابل تنفجر".

وأضاف "أنا بخير لقدم عملت كثيرا ولقد دفعت نفسي كثيرا ليس فقط العام الجاري بل العام الماضي كذلك، واحتاجني الفريق وعندما تكون فعلت شيئا ما طوال حياتك فأنت تعرف ما عليك فعله وما لا تستطيع فعله ولكنك تواصل".

وأتم "لن أمنح نفسي السلام لم أجد التوازن، عندما يأتي كل شيء يأتي على الفور، هذا الفكر يدور في رأسي، رأسي قوي للغاية أشعر وكأنني سوبر مان في كل مرة أعود فيها، لكن يجب أن يكون لدي توازن".

إبراهيموفيتش ميلان
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