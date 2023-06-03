تقرير: الهلال يمنح ماريجا الضوء الأخضر للرحيل

السبت، 03 يونيو 2023 - 11:29

كتب : FilGoal

موسى ماريجا لاعب الهلال

حصل المهاجم المالي موسى ماريجا على الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف الهلال السعودي.

موسى ماريجا

النادي : الهلال

الهلال

ويمتد تعاقد مهاجم بورتو البرتغالي السابق مع نادي الهلال حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال منحت ماريجا الضوء الأخضر للخروج في فترة الانتقالات الصيفية.

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وأوضحت التقارير أن خروج الدولي المالي السابق من الهلال جاء برغبة مشتركة من الطرفين، وأن اللاعب بدأ النظر في العروض المقدمة له.

صاحب الـ32 عاما انضم لصفوف الهلال في صيف 2021 قادما من بورتو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

وشارك ماريجا مع الهلال في 75 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

وحصل ماريجا مع الهلال على لقب دوري أبطال آسيا ولقب الدوري ولقب كأس الملك ووصافة كأس العالم للأندية.

استقرار الهلال على رحيل ماريجا جاء بعد أيام من إعلانه رحيل لاعبيه أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو عقب نهاية الموسم.

وكان تعاقد الثنائي ينتهي بنهاية الموسم وقررت إدارة النادي السعودي عدم التجديد له.

الهلال السعودي موسى ماريجا
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