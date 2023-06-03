تواصل مباشر مع أوسوريو.. الزمالك يكشف تفاصيل تكوين فريق الأمل

السبت، 03 يونيو 2023 - 11:02

كتب : إبراهيم رمضان

أوسوريو يقود مران الزمالك

كشف نادي الزمالك عن تفاصيل تكوين فريق الأمل بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من لاعبي قطاع الناشئين.

ويسعى الزمالك لتعزيز خيارات فريقه الأول بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تكوين فريق الأمل وسيضم اللاعبين مواليد 2001 الذين ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرة خلال الفترة المقبلة وهم 2003 و 2004 و 2005 و 2006.

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وسيقود فريق الأمل بنادي الزمالك، أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى و محمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للاحمال و مصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي اداريا.

وأكد إسماعيل يوسف أن الهدف من تشكيل هذا الفريق، هو الوقوف على اللاعبين الأفضل من مواليد 2001 بالإضافة إلى العناصر المتواجدة بالفرق الأخرى داخل قطاع الناشئين، لتدعيم الفريق الأول.

وشدد على أن هناك تواصل مباشر من جانبه مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول و مدحت عبد الهادي المدرب العام وباقي أفراد الجهاز الفني للتنسيق بشأن هذا الأمر.

وأضاف يوسف أن هناك مباراة ودية ستقام يوم الخميس المقبل لفريق الأمل، وسيقوم الجهاز الفني للفريق الأول من خلالها بمشاهدة لاعبي 2001 للوقوف على مستواهم.

و أشار إلى أن أوسوريو سيقوم باختيار العناصر في المراكز التي يحتاجها وسيقوم معاونوه بمتابعتهم.

الزمالك أوسوريو
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