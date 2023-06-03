مواعيد مباريات اليوم السبت 3-6-2023 والقنوات الناقلة.. دربي مانشستر على رأس 3 نهائيات

السبت، 03 يونيو 2023 - 10:36

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند وكاسيميرو - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

يشهد اليوم العديد من المباريات الحاسمة في مختلف البطولات.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المباراة التي تجمع الغريمين لأول مرة عبر التاريخ في تلك المرحلة.

فيما يلعب لايبزج ضد ىينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا.

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ويستضيف اتحاد الجزائر منافسه يانج أفريكانز التنزاني ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 4 يونيو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

طلائع الجيش × سموحة.. 8:00 مساء – أون تايم سبورتس.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها عامر الخوذيري.

نهائي كأس ألمانيا

لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.. 9:00 مساء - دبي الرياضية 2 ويعلق عليها عبد الله السعدي.

نهائي الكونفدرالية

اتحاد الجزائر × يانج أفريكانز.. 10:00- بي إن سبورتس 4 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

الدوري الفرنسي

نانت × أنجيه.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

باريس سان جيرمان × كليرمونت.. 10:00 مساء – بي إن سبورتس 2.

موناكو × تولوز.. 10:00 مساء – بي إن سبورتس إكسترا 1.

الدوري التركي

وفي مواجهة مصرية خالصة في الدوري التركي يقود محمود حسن تريزيجيه فريقه (طرابزون سبور) ضد (ألانيا سبور) بقيادة أحمد حسن كوكا في تمام الساعة 7:00 مساء

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد
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