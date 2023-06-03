هاني سعيد: ننتظر الفوز الثامن على التوالي.. ولمَ لا ننافس على الدوري

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فيوتشر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

وقال سعيد في تصريحاته لمركز بيراميدز الإعلامي: "الفريق استحق الفوز ولعب من أجله منذ الدقيقة الأولى، وكان بإمكانه الفوز بأكثر من هدف، ولكن في النهاية الفوز مهم والنقاط الثلاث غالية".

وأضاف "لاعبو بيراميدز أثبتوا أنهم رجال وعلى قدر المسئولية خاصة بعد الخروج الإفريقي وخسارة لقبي الكأس والسوبر المصري".

وأوضح "يحسب للاعبين أنهم قرروا التعويض في الدوري وتحقيق الانتصار تلو الآخر، ومن المهم مواصلة المسيرة وتحقيق الفوز الثامن تواليا في مواجهة فاركو المقبلة".

وواصل سعيد "الفوز على فاركو مهم للاقتراب من حسم المركز الثاني والاستمرار، ولمَ لا فيما يخص المنافسة على لقب الدوري"؟

وعن موقف عبد الله السعيد وأسامة جلال قال : "خلال ٣ أسابيع ننتظر عودة عبد الله السعيد وأسامة جلال للفريق بعد سفرهما عن طريق النادي إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات اللازمة هناك، ويستعد الثنائي للسفر مجددا لبدء المرحلة الثانية من برنامج العلاج والتأهيل".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 61 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر الأهلي الذي لعب 5 مباريات أقل.

وحقق بيراميدز فوزه السابع على التوالي في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية للفريق في المسابقة.

ولأول مرة يحقق بيراميدز فوزا على فيوتشر في محليا، فخسر في كأس مصر والدوري وتعادل في مرتين من قبل ضد الأحمر والأسود.

وسبق لبيراميدز أن حقق فوزا وحيدا على فيوتشر جاء في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية الموسم الجاري.