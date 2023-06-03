إبراهيم عادل: الفوز على فيوتشر وسع الفارق مع أقرب المنافسين

السبت، 03 يونيو 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز - فيوتشر

أعرب إبراهيم عادل جناح بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على فيوتشر والابتعاد في المركز الثاني عن أقرب المنافسين ومواصلة الانتصارات.

وانتصر بيراميدز بهدف دون رد على فيوتشر في قمة الجولة 30 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وقال إبراهيم عادل للمركز الإعلامي لناديه: "سعداء بالفوز الذي تحقق على حساب فيوتشر والابتعاد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري".

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وأضاف "الفريق قدم مباراة قوية للغاية ونجح اللاعبون في الفوز الغالي والثلاث نقاط الهامة التي وسعت الفارق مع أقرب المنافسين إلى 7 نقاط، واللاعبون كانوا رجالا وعند حسن الظن وتحملوا المسؤولية وقدموا مباراة قوية واستحق بيراميدز الثلاث نقاط".

وشدد "المواجهة كانت قوية وصعبة خاصة وأن المنافس خصم قوي ودائما المباريات بين الفريقين تتسم بالندية والحماس، ولكن بيراميدز كان الأخطر والأفضل واستحق الفوز".

وأشار "اللاعبون لديهم إصرار على تعويض المرحلة الماضية والاستمرار في الانتصارات بالدوري حتى اللحظة الأخيرة".

وأتم "من الضروري الفوز بمباراة فاركو المقبلة قبل التوقف الدولي، وبعدها سنبدأ في التحضير لرحلة المنتخب الأولمبي إلى المغرب لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس".

وحقق بيراميدز فوزه السابع على التوالي في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية للفريق في المسابقة.

ولأول مرة يحقق بيراميدز فوزا على فيوتشر في محليا، فخسر في كأس مصر والدوري وتعادل في مرتين من قبل ضد الأحمر والأسود.

وسبق لبيراميدز أن حقق فوزا وحيدا على فيوتشر جاء في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية الموسم الجاري.

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