كرة سلة - مصر تودع بطولة العالم 3x3 بعد الخسارة من أستراليا واليابان

ودع منتخب مصر للسيدات منافسات بطولة العالم لكرة السلة 3×3.

وتقام بطولة العالم لكرة السلة سيدات 3x3 في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة ما بين 30 مايو إلى 4 يونيو المقبل.

وخسر منتخب مصر من نظيره الأسترالي بنتيجة 22-11، ثم من اليابان بنتيجة 21-18.

وكانت سيدات مصر قد حققن الفوز في الجولة الأولى على حساب بولندا.

ويعد ذلك الانتصار هو الأول لسيدات الفراعنة في تاريخ مشاركتهن في بطولة العالم.

ثم خسرن أمام ألمانيا في الجولة الثانية بنتيجة 21-16.

واحتل منتخب مصر للسيدات المركز الرابع في المجموعة بعدما حقق فوزا وحيدا فيما تذيل منتخب بولندا الترتيب بدون فوز.

وتأهل منتخب أستراليا في الصدارة، يليه ألمانيا في المركز الثاني ثم اليابان ثالثا.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى ربع النهائي، بينما صاحبي المركزين الثاني والثالث يتأهلن لثمن النهائي.

ومثّل منتخب مصر في البطولة كل من ثريا محمد وهاجر عامر ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي.

Soraya put more magic than Hogwarts Legacy on this dime! 🤩 pic.twitter.com/we9zUSznbl — FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 2, 2023

وشارك منتخب مصر للسيدات في البطولة للمرة الثانية بعد التواجد في نسخة 2022.

وخسرت حينها سيدات مصر جميع المباريات ضد بولندا وبلجيكا ومنغوليا.

وتختلف منافسات كرة السلة 3x3 عن السلة الطبيعية بمشاركة خمسة لاعبين، إذ تقام منافسات 3x3 في نصف ملعب فقط بحلقة واحدة في مباراة مكونة من 10 دقائق ويفوز الفريق الذي يصل إلى 21 نقطة أولا أو يكون فائزا إذا انتهى الوقت دون الوصول للنقطة 21.