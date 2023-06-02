مصطفى فتحي يقود بيراميدز لإنهاء العقدة المحلية ضد فيوتشر

انتصر بيراميدز بهدف دون رد على فيوتشر في قمة الجولة 30 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: مصطفى فتحي.

وحقق بيراميدز فوزه السابع على التوالي في الدوري، وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية للفريق في المسابقة.

ولأول مرة يحقق بيراميدز فوزا على فيوتشر في محليا، فخسر في كأس مصر والدوري وتعادل في مرتين من قبل ضد الأحمر والأسود.

وسبق لبيراميدز أن حقق فوزا وحيدا على فيوتشر جاء في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية الموسم الجاري.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 61 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي المتصدر الذي لعب 5 مباريات أقل.

فيما ظل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة متكبدا خسارته الثالثة هذا الموسم من 29 مباراة وله لقاء مؤجل مع الأهلي.

















































التشكيل

غاب رمضان صبحي نجم بيراميدز بسبب تعرضه لمزق في العضلة الضامة وفقا لما أعلنه مصطفى المنيري طبيب الفريق.

وبدأ مصطفى فتحي وإبراهيم عادل خلف فاخري لاكاي في الهجوم.

في المقابل دفع علي ماهر بعمر كمال في مركز الجناح الأيمن رفقة مصطفى البدري وأحمد عاطف في الهجوم.

وتواجد محمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن لـ فيوتشر.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة دون أي فرصة محققة على مرمى الفريقين.

في الدقيقة 15 مرر وليد الكرتي بينية رائعة إلى مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء لكن الكاميروني جوزيف جوناثان تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمامه قبل التسديد صوب مرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

توقفت المباراة ما يقارب 5 دقائق بسبب إصابة جنش خلال الهجمة وعاد الحارس لاستكمال اللقاء.

في الدقيقة 24 أرسل مصطفى البدري عرضية سدد جوزيف جوناثان أثناء سقوطه ومرت كرته بجوار القائم الأيسر.

وكاد أحمد عاطف أن يهدد مرمى أحمد الشناوي من هجمة مرتدة سريعة لكن تسديدته جاءت في يد الحارس سهلة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وبعد دقيقة واحد أطلق مهند لاشين تسديدة مرت بجوار قائم الشناوي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني ضغط بيراميدز بحثا عن هدف التقدم.

ومن مرتدة سريعة توغل البديل أيمن الصفاقسي بعد تمريرة طولية خلف دفاع بيراميدز وراوغ الشناوي ومرر عرضية أرضية إلى أحمد عاطف الذي سدد في الشباك.

هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل على أحمد عاطف في بداية الهجمة وهو ما أيدته تقنية الفيديو في الدقيقة 63.

بعد 4 دقائق فقط أرسل وليد الكرتي تمريرة طولية صوب منطقة جزاء فيوتشر حيث تواجد مصطفى فتحي الذي تسلم الكرة وسدد برأسه في شباك جنش هدف تقدم بيراميدز.

هدف هو السادس لمصطفى فتحي الموسم الجاري بقميص بيراميدز كثاني هدافي الفريق بعد فاخري لاكاي في الدوري.

هدأت أحداث المباراة قليلا بعد الهدف الأول.

وفي الدقيقة 81 سجل محمد الشيبي هدفا ألغي بداعي التسلل.

ورد مهند لاشين برأسية بعد عرضية من ركلة ثابتة نفذها ناصر ماهر جاءت سهلة في يد الشناوي في الدقيقة 85.

وتألق الشناوي في الدقيقة التالية وتصدى لتسديدة الصفاقسي، مرت الدقائق الأخيرة دون جديد لتنتهي بفوز بيراميدز بهدف دون رد.