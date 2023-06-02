باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 23:27

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن رحيل سيرخيو راموس مدافع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووجه باريس عبر حساباته الرسمية الشكر إلى المدافع الإسباني وقائد ريال مدريد السابق.

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بصيف 2021.

الصيف ذاته شهد تعاقد باريس مع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الذي أعلن المدرب كريستوف جالتييه رحيله أيضا.

ووقع راموس عقدا مدته عامين، ينتهي بنهاية يونيو الجاري.

راموس البالغ من العمر 37 عاما لعب بقميص الفريق الفرنسي 57 مباراة، بمجموع 4451 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، وتلقى 7 إنذارات وتعرض للطرد مرتين.

وتوج القائد بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

سيرخيو راموس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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