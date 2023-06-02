البطولة العربية - الخنيسي يخطف فوزا قاتلا لـ الكويت على نواذيبو

حقق الكويت الكويتي فوزا بنتيجة 2-1 على نواذيبو الموريتاني في ذهاب الدور الثاني من البطولة العربية.

وأقيمت المباراة على ملعب شيخا بيديه في العاصمة نواكشوط الموريتانية.

وتقدم نواذيبو بهدف محسن بده في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48 من لمسة واحدة بعد تمريرة طولية من منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 66 سجل محمد الرشيدي هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية.

الدقيقة 66 : هدف تعادل #الكويت الكويتي أمام #نواذيبو الموريتاني.. ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات #كأس_الملك_سلمان_للأندية العربية pic.twitter.com/Ev51RCn9oJ — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 2, 2023

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء سجل التونسي طه ياسين الخنيسي هدف فوز الكويت الكويتي.

وسيلتقي كلا الفريقين مجددا إيابا يوم الإثنين المقبل في الكويت على ملعب الكويت الرياضي لحسم بطاقة التأهل الخامسة لدور المجموعات.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.