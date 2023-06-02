اسكواش - ثالث ألقابه في شهر.. علي فرج يتوج ببطولة الجونة الدولية

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 22:23

كتب : محمد سمير

علي فرج لاعب الاسكواش

توج علي فرج لاعب وادي دجلة بلقب بطولة الجونة الدولية للمرة الثانية في تاريخه.

جاء ذلك بعد التغلب على مصطفى عسل حامل اللقب بنتيجة ٣-١ في أشواط المباراة النهائية.

وكان مصطفى عسل قد تأهل إلى النهائي بفوزه الماراثوني على الإنجليزي محمد الشوربجي 3-2.

وعرفت المباراة تنافسية هائلة بين اللاعبين والكثير من الالتحامات والصدامات الجسدية العنيفة، لكنها شهدت أيضًا على واقعة غير اعتيادية في عالم الاسكواش، حيث اضطر الشوربجي إلى اقتراض جوارب احتياطية من عسل الذي شاركه في إقناع الحكم بإيقاف المباراة لإتمام عملية التغيير.

على الناحية الأخرى فاز علي فرج لاعب وادي دجلة الذي على البيروفي دييجو إلياس في نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وبذلك يحقق بطل العالم علي فرج ثالث ألقابه خلال أقل من شهر.

وتوج فرج ببطولة العالم في 11 مايو، ثم بطولة مانشستر المفتوحة في 21 مايو، قبل أن يضيف إليها بطولة الجونة الدولية في 2 يونيو.

الجونة أيضا هي خامس ألقاب علي فرج هذا الموسم، بإضافة بطولة بريطانيا المفتوحة وبطولة مصر المفتوحة.

وبالترتيب، هي رابع بطولة على التوالي يشارك بها فرج ويتوج بها، حيث خاض مباراته رقم 20 دون أي هزيمة.

رباعية الألقاب المتتالية هي: بريطانيا المفتوحة - بطولة العالم - مانشستر المفتوحة - الجونة الدولية.

وكان علي فرج قد سبق له التتويج ببطولة الجونة في 2019.

وسيحتل علي فرج المركز الأول في التصنيف العالمي الأسبوعي حين يتم تحديثه وإعلانه يوم الإثنين.

اسكواش علي فرج بطولة الجونة للاسكواش بطولة الجونة الدولية
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