بين أرقام قياسية وقائد و6 ألقاب.. حصاد المحترفين المصريين موسم 2022-2023

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 21:37

كتب : مهاب نبيل

حصاد المحترفين

موسم طويل وشاق خاضه 10 محترفين مصريين في الملاعب العربية والأوروبية، بدءا من محمد صلاح وحتى سام مرسي، وما بين أرقام قياسية وصراع على الهبوط وتأهل وشارة قيادة.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

محمد النني

النادي : أرسنال

محمد صلاح

النادي : ليفربول

6 ألقاب هي حصيلة لاعبي منتخب مصر الدوليين عربيا وأوروبيا هذا الموسم.

FilGoal.com يستعرض معكم حصاد المحترفين المصريين في موسم 2022-2023، وأبرز الأرقام القياسية التي حققها كل لاعب.

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محمد صلاح

انفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بكسر رقم روبي فاولر (128 هدفا)، ووصل الآن إلى 137 هدفا.

صلاح بات أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في تاريخ ليفربول.

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مصطفى محمد

الأناكوندا في انتظار مباراة مصيرية لفريقه في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي أمام أنجيه لتحديد موقفه من الهبوط أو البقاء.

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محمد النني

متوسط ميدان المدفعجية تعرض لإصابة في شهر فبراير الماضي أبعدته عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

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أحمد حجازي

انفرد قائد دفاعات زعيم جدة كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

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طارق حامد

انضم متوسط ميدان منتخب مصر رفقة زميله أحمد حجازي لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

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محمود حسن "تريزيجيه"

ظفر الجناح المصري بأول بطولة في مسيرته الاحترافية في أوروبا مع فريقه التركي والذي انضم له مطلع هذا الموسم.

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عمر مرموش

الأداء المميز للجناح المصري مع فريقه هذا الموسم لفت أنظار فريق أنتراخت فرانكفورت والذي وقع عقدا مع اللاعب في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

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أحمد حسن "كوكا"

تعرض المهاجم المصري لإصابة في شهر أبريل الماضي أبعدته عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

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إمام عاشور

تعرض متوسط ميدان منتخب مصر لإصابة في شهر أبريل الماضي أبعدته عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

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سام مرسي

لاعب منتخب مصر قاد فريقه للتشامبيونشيب للمرة الأولى بعد غياب 4 مواسم، إذ كانت مشاركته الأخيرة في موسم 2018/2019.

سام هو قائد فريق إبسويتش تاون منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الماضي قادما من مدلزبره.

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