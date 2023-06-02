انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1) (0) فيوتشر.. تشبث بالوصافة

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

تدخل جوزيف جوناثان أمام مصطفى فتحي وجنش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وفيوتشر في قمة الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 58 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 54 نقطة من نفس عدد المباريات.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 66: مصطفى فتحي يسجل الهدف الأول لبيراميدز بعد تمريرة طولية رائعة

ق 61: هدف غير محتسب بداعي التسلل على أحمد عاطف

ق 55: جنش يبعد انفرادا قبل مهاجم بيراميدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تسديدة عمر كمال تمر بجوار القائم

ق 15: تدخل في الوقت المناسب من جوزيف جوناثان أمام مصطفى فتحي المنفرد قبل أن يسدد على مرمى فيوتشر.

بداية اللقاء

بيراميدز فيوتشر في الدوري الدوري المصري
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