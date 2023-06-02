25 تسديدة والنهاية سلبية.. تعادل بين سيراميكا كليوباترا وفاركو

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 21:19

كتب : FilGoal

فاركو - سيراميكا

25 تسديدة منها 12 على المرمى لكن المحصلة تعادل سلبي جديد في الدوري المصري بين سيراميكا كليوباترا وفاركو في الجولة 30 من الدوري المصري.

ووصل عدد التعادلات السلبية في الدوري المصري الموسم الجاري إلى 46 تعادلا سلبيا من 261 مباراة.

وللمرة الثالثة من بين 12 مباراة تنتهي مباراة بين طارق العشري مدرب فاركو وحلمي طولان مدرب سيراميكا بدون أهداف.

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ورفع فاركو رصيده لـ 41 نقطة في المركز السادس من 30 مباراة.

فيما ظل سيراميكا في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

التشكيل

أجرى حلمي طولان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا تغييرا وحيدا أمام فاركو في تشكيل الفريق فدفع بـ محمد عنتر بدلا من صلاح محسن في الهجوم.

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في المقابل قاد رزقي حمرون – عمرو جمال – شكري نجيب هجوم فاركو ضمن خيارات طارق العشري.

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وصف المباراة

منذ الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بدأت التسديدة بتصويبة من ميدو جابر تصدى لها محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو.

وفي الدقيقة 14 سدد ميدو جابر بمقصية خلفية كرة مرت بعيدة عن المرمى.

واصل سيراميكا تهديده بتسديدة من أحمد ياسر ريان ارتطمت بالدفاع لتصل سهلة لشيكا.

وتألق شيكا وأبعد تصويبة أحمد هاني لركنية في الدقيقة 22.

رد فاركو بتسديدة شكري نجيب والتي مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد بسام في الدقيقة 25.

وتصدى بسام لتسديدة رزقي حمرون بعدما توغل من الجهة اليمنى في الدقيقة التالية.

واصل فاركو رده على سيراميكا بتسديدة قوية من سوكاري أبعدها بسام ببراعة لركنية في الدقيقة 38.

شوط أول انتهى سلبيا مع تألق الحارسين.

في الشوط الثاني مرت رأسية ميدو جابر في الدقيقة 53 من داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

وبعد 4 دقائق أهدر محمد عنتر بغرابة عرضية أحمد هاني الأرضية بتسديدة سهلة في يد شيكا.

رد شكري نجيب بتصويبة تعامل معها بسام بسهولة في الدقيقة 64.

وواصل عنتر إهدار الفرص الغريبة، فسدد كرة بوجه القدم الخارجي من يسار منطقة الستة ياردة ومرت كرته بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 65.

تغييرات التي أجراها كلا المدربين جعلت المباراة هادئة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع تصدى بسام لتسديدة شكري نجيب بعد مجهود فردي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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