التشكيل - بيراميدز يدافع عن الوصافة بدون رمضان.. وعاطف يقود هجوم فيوتشر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيله لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من المسابقة.

ويغيب رمضان صبحي نجم الفريق بسبب تعرضه لمزق في العضلة الضامة وفقا لما أعلنه مصطفى المنيري طبيب الفريق.

وتعرض رمضان للإصابة في مواجهة الاتحاد السكندري الماضية، والتي انتهت بفوز بيراميدز 2-1.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمد عبد السلام - علي الفيل - محمود مرعي - جوناثان نجويم

خط الوسط: مهند لاشين - كريم وليد - محمد رضا "بوبو"

خط الهجوم: عمر كمال - أحمد عاطف - مصطفى البدري

البدلاء: محمود حمدي - باسم علي - إبراهيما باري - ناصر ماهر - طارق طه - أيمن الصفاقسي - عمر السعيد - سعد سمير - غنام محمد

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 58 نقطة من 28 مباراة.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 54 نقطة من نفس عدد المباريات.