اسكواش - نهاية الانتظار.. نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 20:40

كتب : محمد سمير

نوران جوهر

توجت نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة ببطولة الجونة الدولية لسيدات الاسكواش للمرة الأولى في تاريخها.1

جاء ذلك بفوزها على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-0 في أشواط المباراة النهائية.

وكانت جيليس هي أول أجنبية تلعب نهائي بطولة الجونة، بعد فوزها الصاعق على نور الشربيني بثلاثة أشواط دون رد.

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ولم تكن جيليس قد فازت بأي مباراة أو حصدت أي شوط في 5 مواجهات سابقة أمام الشربيني.

وانتقمت جيليس لشقيقتها تيني التي خسرت أمام الشربيني في اليوم السابق بالدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر وصلت نوران إلى النهائي بإعادة نهائي النسخة السابقة أمام هانيا الحمامي حاملة اللقب.

وفازت جوهر في مباراة استمرت 107 دقائق وشهدت تنافسية غير عادية، لتصبح واحدة من أطول 5 مباريات في تاريخ سيدات الاسكواش.

وتقدمت جوهر بالشوط الأول 15-13، ثم عادلت الحمامي النتيجة وفازت بالشوط الثاني 11-9.

لكن جوهر حسمت الشوط الثالث بعد إثارة كبيرة بنتيجة 17-15، ثم قتلت المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 11-6.

وخاضت نوران جوهر نهائي بطولة الجونة للمرة الرابعة على التوالي، وفازت به أخيرا بعد 3 هزائم.

فيما حققت جوهر لقبها الخامس لهذا الموسم، والثالث في عام 2023، وبذلك ستسترد صدارة التصنيف العالمي يوم الإثنين في التحديث الأسبوعي.

وكانت هذه آخر بطولة دولية في الموسم الحالي، حيث تبقى السلسلة الختامية التي تقام في مول العرب لأحسن 8 في الموسم بين 20 و25 يونيو، ومن بينهم نوران بطبيعة الحال.

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