الزمالك يتعادل وديا مع منتخب اليمن

حسم التعادل نتيجة المباراة الودية التي جمعت الزمالك بمنتخب اليمن.

وتعادل الزمالك أمام منتخب اليمن بهدف لكل فريق في مباراة ودية أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وسجل قاسم الشرفي هدف التقدم لمنتخب اليمن قبل أن يعدل مصطفى شكري النتيجة لصالح الزمالك.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسمة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد محمود _ مصطفى الزناري _ محمد عبد الغني _عبد الله جمعة

الوسط: عمر جابر _ عمرو السيسي _ أحمد بلحاج _ مصطفى شكري

الهجوم: سامسون أكينولا _ محمد صلاح.

ونجح منتخب اليمن في تسجيل هدف التقدم عن طريق قاسم الشرفي في الدقيقة 17 من الشوط الأول للمباراة.

وكثف لاعبو فريق الزمالك محاولاتهم لتعديل النتيجة، إذ شهدت الدقيقة 32 فرصة للأبيض عن طريق محمد صلاح تصدى لها حارس المنتخب اليمني.

وتوالت محاولات الزمالك للتعديل في حين سعى منتخب اليمن لتسجيل هدف التعزيز وسدد مهاجم الضيوف كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمود شبانة بدلا من مصطفى الزناري وسيف جعفر بدلا من سامسون أكينولا، وعبدالله محمد بدلا من أحمد محمود، وكثف الأبيض محاولاته لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 58 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محيي جمعة ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق بدلا من محمد عبد الغني و عمرو السيسي وعبد الله جمعة.

ونجح مصطفى شكري في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 62 بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء من ركنية سددها في المرمى.

وفي الدقيقة 64 دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد نديم بدلا من محمد عواد، وفي الدقيقة 67 شارك كريم عبدون بدلا من عبد الله محمد، وفي الدقيقة71 دفع الجهاز الفني للزمالك بكريم عبد الحق بدلا من مصطفى شكري.

ودفع الجهاز الفني لفريق الزمالك في الدقيقة 80 بكل من مصطفى خالد وأدهم الخواجة بدلا من محمد صلاح وأحمد بلحاج، وكثف الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.