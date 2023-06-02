عام آخر من السحر.. الشباب يجدد عقد بانيجا

أعلن نادي الشباب تجديد عقد الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد الفريق حتى صيف 2024.

إيفر بانيجا النادي : الشباب الشباب

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد بانيجا مع الشباب بنهاية الموسم الجاري.

وكتب الشباب عبر تويتر: "عام آخر من سحر بانيجا.. القصة لم تنتهي بعد".

نادي الشباب تعاقد مع بانيغا قادما من صفوف إشبيلية الإسباني في صيف2020.

صاحب الـ 34 عامًا بقميص الشباب خلال موسم 2022/2023 في 28 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 5 لزملائه.

وبشكل عام شارك بانيجا مع الشباب خلال 92 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 23 آخرين بجميع المسابقات.

إيفر بانيجا سبق له اللعب مع فالنسيا وإشبيلية بالدوري الإسباني وكذلك إنتر ميلان الإيطالي.

ويملك 65 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين. وسبق له وصافة كوبا آميريكا مرتين عامي 2015 و2016.