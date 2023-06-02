مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0) (0) فاركو.. بداية اللقاء
الجمعة، 02 يونيو 2023 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو في الدوري المصري لحساب الجولة 30.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.
فيما يحتل فاركو المركز السادس برصيد 40 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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