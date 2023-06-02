انتهت الدوري المصري - سيراميكا (0) (0) فاركو.. تعادل سلبي

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

رزقي حمرون - فاركو - سيراميكا - الصورة من حساب فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو في الدوري المصري لحساب الجولة 30.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس برصيد 40 نقطة.

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انتهت

ق 56: أحمد هاني يرسل عرضية أرضية داخل الست ياردات لمحمد عنتر الذي سدد كرة ضعيفة أمسك بها شيكا.

ق 53: كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق سيراميكا من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس ميدو جابر الذي سددها لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

ق 38: تسديدة رائعة من سوكاري من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو لكن أبعدها محمد بسام حارس المرمى ببراعة.

ق 22: تسديدة رائعة من أحمد هاني لاعب سيراميكا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فاركو ببراعة.

ق 14: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق من محمد إبراهيم من يسار منطقة الجزاء قابلها ميدو جابر بخلفية مزدوجة لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا فاركو الدوري المصري في الدوري
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