التشكيل - تغيير وحيد في سيراميكا كليوباترا.. وثلاثي في هجوم فاركو

أجرى حلمي طولان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا تغييرا وحيدا أمام فاركو في تشكيل الفريق فدفع بـ محمد عنتر بدلا من صلاح محسن في الهجوم.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 30 من الدوري المصري.

في المقابل يقود رزقي حمرون – عمرو جمال – شكري نجيب هجوم فاركو ضمن خيارات طارق العشري.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان – رجب نبيل – أحمد هاني

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد إبراهيم – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر – أحمد ياسر ريان – محمد عنتر

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - عبد الرحمن بودي.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد صغيري

الهجوم: رزقي حمرون – عمرو جمال – شكري نجيب

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود السيد – أحمد مودي – محمود عماد – محمد عبد الناصر – أحمد فؤاد – سيف تيري – ياسين مرعي – علي بهيج – أحمد البحراوي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز السادس برصيد 40 نقطة.