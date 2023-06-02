لن يتوقف عن ركوب الأمواج.. لياو مستمر مع ميلان حتى 2028
الجمعة، 02 يونيو 2023 - 17:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد تعاقد رافائيل لياو نجم الفريق حتى صيف 2028.
رافائيل لياو
النادي : ميلان
وأسدل الستار حول الجدل الدائر في استمرار اللاعب رفقة الروسونيري، وسيواصل البرتغالي الشاب ركوب الأمواج مع ميلان.
وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي" الإيطالية فأن الشرط الجزائي في تعاقد البرتغالي أصبح 175 مليون يورو بدلا من 150.
Tide incoming 🌊🏄#SempreMilan pic.twitter.com/TTA5ehjTFs— AC Milan (@acmilan) June 2, 2023
ويحتفل لياو بأهدافه المسجلة بقميص الروسونيري على طريقة ركوب الأمواج البحرية، وسيواصل فعل ذلك لسنوات أخرى عديدة.
كما سيحصل على راتب مقدر بـ 5 ملايين يورو بالإضافة لمليوني يورو مكافأة توقيع.
وارتبط اسم لياو في الصيف الماضي بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو.
Official Statement: Rafael Leão ➡️ https://t.co/W6zqLvzfjW
Comunicato Ufficiale: Rafael Leão ➡️ https://t.co/hzPDwvIRXz#SempreMilan pic.twitter.com/QE9g3ZmDgx— AC Milan (@acmilan) June 2, 2023
البرتغالي البالغ 23 عاما انضم لميلان قادما من ليل الفرنسي في صيف 2019 مقابل 29.5 مليون يورو.
ومنذ ذلك الحين خاض 162 مباراة سجل خلالها الجناح 41 هدفا وصنع 29 وتوج بلقب الدوري الإيطالي.
وحاز لياو على جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.