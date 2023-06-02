لن يتوقف عن ركوب الأمواج.. لياو مستمر مع ميلان حتى 2028

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد تعاقد رافائيل لياو نجم الفريق حتى صيف 2028.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

وأسدل الستار حول الجدل الدائر في استمرار اللاعب رفقة الروسونيري، وسيواصل البرتغالي الشاب ركوب الأمواج مع ميلان.

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي" الإيطالية فأن الشرط الجزائي في تعاقد البرتغالي أصبح 175 مليون يورو بدلا من 150.

ويحتفل لياو بأهدافه المسجلة بقميص الروسونيري على طريقة ركوب الأمواج البحرية، وسيواصل فعل ذلك لسنوات أخرى عديدة.

كما سيحصل على راتب مقدر بـ 5 ملايين يورو بالإضافة لمليوني يورو مكافأة توقيع.

وارتبط اسم لياو في الصيف الماضي بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو.

البرتغالي البالغ 23 عاما انضم لميلان قادما من ليل الفرنسي في صيف 2019 مقابل 29.5 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين خاض 162 مباراة سجل خلالها الجناح 41 هدفا وصنع 29 وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وحاز لياو على جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.