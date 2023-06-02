مؤتمر تين هاج: أنتوني قد لا يشارك في النهائي.. والمباراة لن تحدد موسمنا

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد احتمالية غياب أنتوني لاعب فريقه عن المشاركة في لقاء الغد ضد مانشستر سيتي.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي غدا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المباراة التي تجمع الغريمين لأول مرة عبر التاريخ في تلك المرحلة.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "أنتوني لديه فرصة صغيرة للتواجد غدا، هو لم يحرز تقدما منذ إصابته".

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وأردف "لذا أقول إن لديه فرصة لكنها صغيرة للغاية وقد لا يكون متاحا".

وعن أنتوني مارسيال قال: "لقد تكررت تلك الأسئلة كثيرا حول اللاعبين الغائبين، ودايما أقول إن الأمر يتعلق بالمتاحين ونجحنا عدة مرات من قبل في تجاوز الموقف، لدينا قائمة جيدة ومن خلالها نستطيع اختيار فريقا جيدا".

أما عن التطور الذي أحرزه فريقه على مدار الموسم قال: "هو اختبار لكنه لن يجعلنا نستنتج ما حدث في الموسم بناء على مباراة واحدة، لقد حللنا وقيمنا كل شيء ولكنه اختبار جيد يوم السبت".

وشدد المدرب الهولندي "نريد الفوز بالكأس والأمر لا يتعلق بإيقاف سيتي بل بفوزنا نحن بالكأس، هذه فرصة عظيمة ونحن نستحق التواجد في النهائي ومقابلة مانشستر سيتي".

وعن نهائيا الكؤوس قال: "لقد لعبت تلك المباريات كلاعب وكمدرب في هولندا وكانوا تجارب رائعة".

وبسؤاله عن رأيه في مانشستر سيتي قال: "لقد أبلوا بلاء حسنا ويلعبوا كرة قدم جيدة وتستحق الإشادة بالطبع، أنظر لمنافسينا ولأنفسنا وأرى ما ينبغي علينا القيام به وأعتقد أننا لعبنا جيدا على مدار الموسم".

وأكمل "نحن في الاتجاه الصحيح والآن لدينا فرصة في الصيف لضم أهدافنا القصيرة المدى ولكن الأهداف الطويلة كما هي وكما قلت قبل عام، نريد إعادة مانشستر يونايتد ولكن لدينا طريق لنقطعه".

وأردف "لقد حصدنا المركز الثالث في دوري صعب كالدوري الإنجليزي وتوجنا بكأس الرابطة والآن نحن في النهائي ولكن بعد الصيف سنبدأ من الصفر".

وبسؤاله هل هذه آخر مباراة لفاوت فيجورست مع الفريق عقب نهاية إعارته قال: "لا أتحدث الآن عن السياسة أنا أفكر الآن في الفوز بالمباراة وسنقوم بكل شيء لحدوث ذلك، فيجورست أبلى بلاء حسنا لنا وللفريق".

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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