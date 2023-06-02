تقرير مغربي: الوداد يقترب من استعادة القوة الضاربة أمام الأهلي

اقترب نادي الوداد من استعادة ورقتين مهمتين قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي بعد غد الأحد منافسه الوداد في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "المنتخب المغربية" فإن الثنائي أيمن الحسوني و المهاجم السنغالي بولي سامبو شارك في تدريبات الوداد وتزايد فرص لحاقه بمواجهة الأهلي.

وأوضحت التقارير أن ثنائي الوداد عاد لتدريبات فريقه بعد الحديث عن إمكانية غيابه عن مواجهة الأهلي بسبب الإصابة.

ويمثل الحسوني لاعب الوسط والمهاجم سامبو قوة ضاربة في تشكيلة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد ذلك بأسبوع في مركب محمد الخامس.

ويأمل الأهلي في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له في آخر أربع سنوات.

أما الوداد فيطمح في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.