تقارير متناقضة.. مصير غامض لـ مصطفى محمد الموسم المقبل

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 14:58

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد مونبلييه

مازال مصير مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي غامضا سواء بالاستمرار مع فريقه الفرنسي أو العودة لنظيره التركي أو ربما انتقال لناد آخر.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ووفقا لموقع "فاناتيك" التركي في تقرير له اليوم الجمعة فإن مدرب جالاتا سراي أوكان بوروك يرغب في استعادة مصطفى محمد ليحل محل بافيتيمبي جوميز.

وسيكون مصطفى وفقا للتقرير هو المهاجم الثاني في صفوف الفريق التركي الموسم المقبل في ظل حجز المركز لماورو إيكاردي.

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لكن على عكس ذلك التقرير فإن موقع "أكسام" التركي ذكر أن نانت لا يرغب في تحويل إعارة مصطفى لانتقال نهائي وبنا عليه لا يرغب مهاجم منتخب مصر في العودة إلى جالاتا سراي.

وذكر التقرير أن مصطفى يملك عرضا من مونبيليه وهو يرغب في الاستمرار في الدوري الفرنسي.

اللاعب صاحب الـ25 عاما شارك مع نانت في 51 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

جالاتا سراي نانت مصطفى محمد
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