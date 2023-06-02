منافس الزمالك - النصر يواجه سان جيرمان وإنتر ميلان وديا

يخوض نادي النصر السعودي مواجهتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل.

ويلعب النصر في البطولة العربية للأندية في المجموعة التي تضم كل من الزمالك، والثنائي السعودي الشباب والنصر، وأخيرا الاتحاد المنستيري التونسي.

وتقام مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 20 يوليو وحتى 5 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وأعلن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين خوض مباراتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان خلال جولة خارجية في اليابان الشهر المقبل.

وقال النصر في "تويتر": وقعت إدارة نادي النصر اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية تحضيرية للفريق الأول في اليابان. تمتد جولة الفريق الآسيوية من 21 يوليو وحتى 29 يوليو".

وأضاف "سوف تكون اليابان المحطة الأخيرة من إعداد الفريق قبل بداية الموسم المقبل. سيخوض الفريق مباراتين 2 ودية ضمن جولته الآسيوية".

#النصر يختتم استعداداته الصيفية بجولة خاصة في اليابان 🇯🇵 ويخوض مباراتيـن ودية 🔜 25 / 7 | باريس سان جيرمان 🇫🇷 27 / 7 | انتر ميلان 🇮🇹 نلقاكم في اوساكا 🇯🇵 ⁦@NSR_JAPAN_TOUR ⁩ ⁦#AlNassrJapanTour2023⁩ ⁦#アルナスル来日2023 pic.twitter.com/hYuerFuqPt — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 2, 2023

وسيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر ذاته.

وكان نادي النصر قد تلقى دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية خلال جولة تتضمن المشاركة في دورة ودية دولية في اليابان.

انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي لفت أنظار منظمي الجولات الآسيوية للفرق الأوروبية.

وانتقل قائد البرتغال رونالدو البالغ عمره 38 عاما، والذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري السعودي، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.