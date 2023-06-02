بعد اعتذاره.. الاتحاد الأوروبي يعلن استمرار مارشينياك كحكم لنهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استمرار البولندي سيمون مارشينياك كحكم لنهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

وقال يويفا عبر موقعه الرسمي: "بعد إجراء مراجعة شاملة تلقينا بيانا من السيد مارشينياك يعرب فيه عن اعتذاره العميق وقدم توضيحا بشأن مشاركته في الحدث، نعتقد أنه من الأهمي مشاركة ما قاله لمعالجة المخاوف وضمان الشفافية".

ووفقا ليويفا فقد قال كتب مارشينياك "بعد التفكير وإجراء المزيد من التحقيق أصبح من الواضح أنني تعرضت للتضليل بشكل خطير ولم أكن مدركا للطبيعة الحقيقية للحدث المعني وانتماءاته".

وواصل "لم أكن أعرف أن المؤتمر مرتبط مع حركة يمينية متطرفة ولو كنت على علم بتلك الحقيقة لكنت رفضت الدعوة بشكل قاطع".

وشدد مارشينياك "من المهم أن نفهم أن القيم التي تروج لها تلك الحركة تتعارض تماما مع معتقداتي الشخصية والمبادئ التي أسعى لدعمها في حياتي، إنني أشعر بالأسف الشديد لأي تصور أن مشاركتي معهم ربما تكون ناقضت ما أؤمن به".

وأضاف "بصفتي محترفا ملتزما بشدة بلعبة كرة القدم أود التأكيد على دعمي الثابت للقيم التي يناصرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا سيما الشمولية والاحترام لجميع الأفراد بغض النظر عن خلفيتهم".

وأكمل "تكمن هذه المبادئ في صميم روح كرة القدم وتتوافق مع معتقداتي الشخصية، علاوة على ذلك أدين بشكل أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو عدم التسامح حيث لا مكان لهم في الرياضة أو المجتمع ككل".

ماذا حدث؟

قرر يويفا التحقيق مع مارشينياك عقب مشاركته في مؤتمر لمنظمة بولندية شعارها "ضد المثليين واليهود والضرائب".

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا عبر موقعه الرسمي أمس الخميس قال خلاله: "نحن على علم بالادعاءات المحيطة بالحكم سيمون مارشينياك ونسعى للحصول منه على توضيح عاجل".

وأردف "نحن نمقت القيم التي تروج لها المجموعة المعنية ونأخذ تلك المزاعم على محمل الجد".

واختتم البيان "إعلان آخر سيصدر غدا الجمعة بعد مراجعة جميع الأدلة".

ويلتقي مانشستر سيتي مع منافسه إنتر ميلان في العاشر من شهر يونيو الجاري في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في نهائي دوري الأبطال.

وسبق لمارشينياك إدارة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.