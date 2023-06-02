حوار - تشافي: هذا موعد قرار ميسي بشأن العودة لبرشلونة.. وموقف كيميتش وكاراسكو وبيرناردو

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة موعد اتخاذ ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وقائد الفريق السابق قرراه بشأن العودة للنادي من عدمه.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وأكد مدرب الفريق الفرنسي أن ليو سيخوض آخر مباراة له مع الفريق الأحد المقبل.

وتحدث تشافي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "ميسي سيتخذ قراره الأسبوع المقبل، علينا تركه وشأنه وأعرف أنه بإمكانه مساعدتنا".

وواصل "أينما يقرر ميسي إنهاء مسيرته فهو سيواصل اللعب في أعلى مستوى، وإن جاء إلى برشلونة وهذا ما يريده الجميع وأنا كذلك فإن الأبواب مفتوحة أمامه، أنا مقتنع أن الأمور سوف تسير على ما يرام وسوف يساعدنا".

وبسؤاله هل لو لم ينضم ميسي فهل هناك خطة أخرى أجاب "لن يتغير أي شيء الأمر لا يتعلق بقدوم ميسي من عدمه، هذا أمر منفصل عن خطتي للموسم المقبل".

وعن أي مركز يفضل أن يلعب ميسي فيه أجاب "يمكن لميسي التكيف في العديد من المراكز مثل الجناح وكلاعب خط وسط وكمهاجم وهمي حيث لعب طوال مسيرته".

وأردف "في النهاية علينا أن نجد بيئة طبيعية لتعزيز لعبه بالكامل وأعتقد أننا نفتقر لتلك الموهبة في الثلث الأخير ودائما ما يمنحها ليو لك".

وبسؤاله عن فكرة ضم بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي أجاب "سيكون أمر مذهل لكنه لاعب لسيتي وهذا صعب جدا".

وعن انجذاب بيرناردو للانضمام لبرشلونة الصيف الماضي قال تشافي: "أي لاعب في العالم أخبره أن لديه عرض من برشلونة والمدربين يحبوه ولن يقول لك لا".

وبسؤاله عن جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ "نحن نحتاج لبديل سيرجيو بوسكيتس وعدا ذلك سيكون من الصعب التنافس الموسم المقبل".

وأردف "كيميتش لديه عقد مع بايرن لكن إن كان هناك باب مفتوح فعلينا التفاوض مع النادي".

وعن هل ينوي ضم مهاجم لتعويض غياب روبرت ليفاندوفسكي حال إصابته قال: "لا لدينا أنسو فاتي وفيران توريس وعندما غياب ليفاندوفسكي عوضنا غيابه".

وواصل مدرب برشلونة حديثه "المهاجم ليس أولوية بل وسط الملعب وبديل بوسكيتس".

أما عن يانيك كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد قال تشافي: "هو خيار لنا ولقد تفاوض النادي بشكل جيد للغاية ولكنني أحب اللاعب".

وعن اللعب المالي النظيف وهل سيضطر للتضحية بأحد لاعبيه الأساسيين أجاب "سنرى ماذا سيحدث لكنني أعتقد أننا لن نلجأ لهذا السيناريو ومن حيث المبدأ لن يغادر أحد أساسي".

وبسؤاله هل سيتم بيع رافينيا أجاب "لا لن يحدث، إن كان الأمر عائد لي سيبقى معنا وسوف يساعدنا كثيرا وهو بالفعل ساعدنا وصنع الفارق".