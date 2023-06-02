بيان من لجنة الحكام الإنجليزية بعد الاعتداء على أنتوني تايلور بسبب نهائي الدوري الأوروبي

أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "بي جي مول" بيانا اليوم الجمعة عقب الاعتداءات التي طالت الحكم أنتوني تايلور.

وتعرض أنتوني تايلور وعائلته لبعض الاعتداءات من قبل جماهير روما الغاضبة بسبب قراراته في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

وقال البيان المنشور عبر الحساب الرسمي لـ"بي جي مول" عبر "تويتر" اليوم: "نحن على علم بالفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر التحرش بأنتوني تايلور وعائلته في مطار بودابست".

وواصل البيان "نشعر بالفزع من الإساءة غير المبررة والمقيتة التي تعرض لها أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة لمنزله عقب التحكيم في نهائي الدوري الأوروبي".

وأتم "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لأنتوني وعائلته".

وكان أنتوني تايلور تعرض للهجوم من قبل مدرب روما جوزيه مورينيو ووصفه بأنه عار على اللعبة وذلك لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح فريقه في المباراة.

وخسر روما النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة التي أقيمت في بوشكاش آرينا في المجر.