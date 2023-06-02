بيان من لجنة الحكام الإنجليزية بعد الاعتداء على أنتوني تايلور بسبب نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

الحكم أنتوني تايلور

أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "بي جي مول" بيانا اليوم الجمعة عقب الاعتداءات التي طالت الحكم أنتوني تايلور.

وتعرض أنتوني تايلور وعائلته لبعض الاعتداءات من قبل جماهير روما الغاضبة بسبب قراراته في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية.

وقال البيان المنشور عبر الحساب الرسمي لـ"بي جي مول" عبر "تويتر" اليوم: "نحن على علم بالفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر التحرش بأنتوني تايلور وعائلته في مطار بودابست".

أخبار متعلقة:
مدير ملعب محمد الخامس يكشف لـ في الجول عدد الحضور ضد الأهلي وموقف المدرجات المغلقة خبر في الجول – علي لطفي جاهز لخوض نهائي إفريقيا مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-6-2023 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ضد فيوتشر

وواصل البيان "نشعر بالفزع من الإساءة غير المبررة والمقيتة التي تعرض لها أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة لمنزله عقب التحكيم في نهائي الدوري الأوروبي".

وأتم "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لأنتوني وعائلته".

وكان أنتوني تايلور تعرض للهجوم من قبل مدرب روما جوزيه مورينيو ووصفه بأنه عار على اللعبة وذلك لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح فريقه في المباراة.

وخسر روما النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة التي أقيمت في بوشكاش آرينا في المجر.

أنتوني تايلور روما مورينيو إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي
نرشح لكم
ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023 يويفا يفكر في استبدال مارشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال بعد موسم واحد.. تيودور يرحل عن مارسيليا بنزيمة: مستقبلي؟ لنرى ماذا سيحدث بعد المباراة المقبلة.. والإنترنت هو من يتحدث نبأ غير جيد لأرسنال.. تقرير: كانسيلو لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي بيلد تكشف قرار هاري كين بشأن الانتقال إلى بايرن ميونيخ تيليجراف: ماونت يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
بيان من لجنة الحكام الإنجليزية بعد الاعتداء على أنتوني تايلور بسبب نهائي الدوري الأوروبي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير ملعب محمد الخامس يكشف لـ في الجول عدد الحضور ضد الأهلي وموقف المدرجات المغلقة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – علي لطفي جاهز لخوض نهائي إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-6-2023 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ضد فيوتشر ساعة | الدوري المصري
اسكواش - عسل ينتصر على الشوربجي في "معركة الجوارب".. ومفاجأة مدوية في السيدات ببطولة الجونة 9 ساعة | رياضات أخرى
كأس العالم للشباب - مشوار جامبيا يتوقف أمام أوروجواي في ثمن النهائي 10 ساعة | الكرة الإفريقية
موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة 11 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب