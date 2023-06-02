مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-6-2023 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ضد فيوتشر

يشهد اليوم إقامة مباراتين بالدوري المصري بالإضافة لانطلاق منافسات الجولة الأخيرة من نظيره الإيطالي.

وسوف يلتقي بيراميدز مع منافسه فيوتشر في تمام التاسعة والنصف مساء.

وسوف تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أما في تمام السابعة مساء فسوف يواجه سيراميكا كليوباترا منافسه فاركو.

وسوف تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" كذلك.

وفي الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي سيلتقي ساسولو مع منافسه فيورنتينا في تمام التاسعة والنصف مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

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