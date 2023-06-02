مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-6-2023 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ضد فيوتشر
الجمعة، 02 يونيو 2023 - 10:49
كتب : FilGoal
يشهد اليوم إقامة مباراتين بالدوري المصري بالإضافة لانطلاق منافسات الجولة الأخيرة من نظيره الإيطالي.
وسوف يلتقي بيراميدز مع منافسه فيوتشر في تمام التاسعة والنصف مساء.
وسوف تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
أما في تمام السابعة مساء فسوف يواجه سيراميكا كليوباترا منافسه فاركو.
وسوف تذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" كذلك.
وفي الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي سيلتقي ساسولو مع منافسه فيورنتينا في تمام التاسعة والنصف مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".
نرشح لكم
موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك هدف "قفة" ينهي عقدة إنبي بالفوز على غزل المحلة بعد 8 هزائم.. رأسية القاضي تقود حرس الحدود للفوز على أسوان انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (0) غزل المحلة.. فوز بهدف قاتل التشكيل - ثلاثي هجومي لـ إنبي.. وباسي وأوروك يقودان غزل المحلة انتهت الدوري المصري – حرس الحدود (1) (0) أسوان.. فوز يُبقي على الحظوظ التشكيل - كاموني يعوض حمدي زكي في هجوم أسوان.. وزيكو يقود حرس الحدود بيراميدز يكشف طبيعة إصابة رمضان صبحي وفترة غيابه
أخر الأخبار
أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة 10 ساعة | المحترفون