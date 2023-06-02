اسكواش - عسل ينتصر على الشوربجي في "معركة الجوارب".. ومفاجأة مدوية في السيدات ببطولة الجونة

تأهل مصطفى عسل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بفوزه الماراثوني على الإنجليزي محمد الشوربجي 3-2.

ويدافع لاعب الأهلي عن لقبه في البطولة، وقد تمكّن من الفوز على الشوربجي بعد 109 دقائق من التنافس.

وتقدّم عسل بشوطين دون رد بواقع 11-8 و11-8، لكن الشوربجي انتفض وفاز بالشوطين الثالث والرابع بواقع 16-14 و11-6.

لكن عسل كان حاسمًا في الشوط الفاصل وفاز به بنتيجة 11-2، ليتأهل إلى النهائي للعام الثاني على التوالي.

وعرفت المباراة تنافسية هائلة بين اللاعبين والكثير من الالتحامات والصدامات الجسدية العنيفة، لكنها شهدت أيضًا على واقعة غير اعتيادية في عالم الاسكواش.

واضطر الشوربجي إلى اقتراض جوارب احتياطية من عسل الذي شاركه في إقناع الحكم بإيقاف المباراة لإتمام عملية التغيير.

They've clocked up over 100 minutes on court, and @mostafasal_ comes to @MoElshorbagy's aid with some spare socks 😅🤝🧦#ElGounaSquash pic.twitter.com/fODCZdYA0g — PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 1, 2023

ويلتقي عسل في النهائي مساء اليوم الجمعة بمواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة الذي فاز على البيروفي دييجو إلياس.

وانتصر فرج بنتيجة 3-1 بعد أن بدأ المباراة متأخرًا بخسارته الشوط الأول 11-7.

وانتفض فرج وفاز بثلاثة أشواط متتالية بواقع 12-10، و11-2، و11-7 في 72 دقيقة.

وفي منافسات السيدات، حققت البلجيكي نيلي جيليس مفاجأة مدوية وغير منتظرة، بفوزها الكاسح على نور الشربيني بثلاثة أشواط دون رد.

وفازت جيليس 11-8، و11-9، و11-5 في 45 دقيقة، لتصير أول لاعبة غير مصرية تصل إلى نهائي بطولة الجونة.

ولم تكن جيليس قد فازت بأي مباراة أو حصدت أي شوط في 5 مواجهات سابقة أمام الشربيني.

وانتقمت جيليس لشقيقتها تيني التي خسرت أمام الشربيني في اليوم السابق بالدور ربع النهائي.

وتلعب جيليس أمام نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في المباراة النهائية، والتي أطاحت بـ هانيا الحمامي في أبرز مباريات اليوم.

تكرار نهائي العام الماضي عرف نتيجة مغايرة، فانتصرت جوهر في مباراة استمرت 107 دقائق وشهدت تنافسية غير عادية.

وتقدمت جوهر بالشوط الأول 15-13، ثم عادلت الحمامي النتيجة وفازت بالشوط الثاني 11-9.

لكن جوهر حسمت الشوط الثالث بعد إثارة كبيرة بنتيجة 17-15، ثم قتلت المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 11-6.

وتلعب جوهر النهائي الرابع على التوالي، لكنها خسرت كل النهائيات الثلاث السابقة.