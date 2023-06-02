موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 01:02

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - أهلي جدة

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لأهلي جدة تفاصيل رحيله عن فريقه السابق الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "العربية" اليوم الجمعة: "أنا من رحلت عن الأهلي كان لدي عام آخر في تعاقدي وكان تعاقدي لعامين لكنني شعرت بضغط كبير جدا ولا توجد راحة بين المواسم هناك في مصر".

وبسؤاله هل شعر بتفرقة في المعاملة من الإعلام المصري أجاب "لا أستطيع التعليق بالإيجاب أو السلب، لكن هذا يحدث في العالم كله ولو شخص عربي ذهب لأوروبا سيواجه بعض الفرق في المعاملة لكنني لا أتحدث عن ذلك ونحن كمدربين أفارقة نشعر بتمييز أحيانا ضدنا في أي مكان".

أخبار متعلقة:
أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023

وعاد موسيماني وأكد مجددا "رحلت عن مصر لأنني لم أشعر بالراحة للاستمرار والأهلي عاملني بشكل جيد للغاية واحترمني وأحييهم".

وبسؤاله عن عرض الزمالك للتعاقد معه وهل رفضه لأنه كان أقل ماديا من العروض الأخرى قال: " لا، وكيلي هو الذي تحدث مع الزمالك وكيل أعمالي أبلغني برغبة الزمالك في تدريبه".

وأردف "قلت لهم كيف أترك أهلي جدة في منتصف الموسم ورفضت الذهاب وكان ينبغي علي احترام أهلي جدة".

وعن علاقته مع أهلي جدة قال: "العلاقة لم تنته بعد مع الأهلي مازال لدي عام في تعاقدي وتم تفعيله وفقا للعقد المبرم بيننا إن نجحت في التأهل للدوري فسيكون لدي عام آخر".

وبسؤاله هل سوف يستمر في منصبه أجاب "حسنا اليوم؟ سوف أستمر، غدا؟ فقط الله يعرف ماذا سيحدث غدا".

وأردف المدرب الجنوب إفريقي "حاولت التحدث مع رئيس النادي عدة مرات للأسف لم أستطع ربما هو مشغول جدا مسألة استمراري كمدرب ولكن تحدثت مع نائب الرئيس تيسير الجاسم أسطورة النادي وقال لي بأنه لا يعرف مستقبل الفريق كيف سيكون لأنه لا يعرف إن كان سيتواجد هو العام المقبل أم لا".

وعما يقوله تيسير الجاسم بأن السنة الإضافية خيارية وليست إجبارية أجاب "أنا أقول لك تفاصيل العقد وعقدي ينص على مده تلقائيا لو صعدنا للدوري".

وأكمل "لم يتم إبلاغي بأي شيء بعد ذلك، وكنت أسأل عن خطة العمل للعام المقبل".

موسيماني الأهلي الزمالك
نرشح لكم
هدف "قفة" ينهي عقدة إنبي بالفوز على غزل المحلة بعد 8 هزائم.. رأسية القاضي تقود حرس الحدود للفوز على أسوان انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (0) غزل المحلة.. فوز بهدف قاتل التشكيل - ثلاثي هجومي لـ إنبي.. وباسي وأوروك يقودان غزل المحلة انتهت الدوري المصري – حرس الحدود (1) (0) أسوان.. فوز يُبقي على الحظوظ التشكيل - كاموني يعوض حمدي زكي في هجوم أسوان.. وزيكو يقود حرس الحدود بيراميدز يكشف طبيعة إصابة رمضان صبحي وفترة غيابه بسبب إشراك لاعب موقوف.. الإسماعيلي يطالب باحتساب مباراة المقاولون لصالحه ويحتج على الحكم
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - مشوار جامبيا يتوقف أمام أوروجواي في ثمن النهائي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك ساعة | الدوري المصري
أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة ساعة | المحترفون
ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج ساعة | الكرة الأوروبية
لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف "قفة" ينهي عقدة إنبي بالفوز على غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن رحيل إيجالو ولوسيانو فييتو 2 ساعة | السعودية
ماركا: كريم بنزيمة مستمر مع ريال مدريد 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب