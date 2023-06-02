موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لأهلي جدة تفاصيل رحيله عن فريقه السابق الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "العربية" اليوم الجمعة: "أنا من رحلت عن الأهلي كان لدي عام آخر في تعاقدي وكان تعاقدي لعامين لكنني شعرت بضغط كبير جدا ولا توجد راحة بين المواسم هناك في مصر".

وبسؤاله هل شعر بتفرقة في المعاملة من الإعلام المصري أجاب "لا أستطيع التعليق بالإيجاب أو السلب، لكن هذا يحدث في العالم كله ولو شخص عربي ذهب لأوروبا سيواجه بعض الفرق في المعاملة لكنني لا أتحدث عن ذلك ونحن كمدربين أفارقة نشعر بتمييز أحيانا ضدنا في أي مكان".

وعاد موسيماني وأكد مجددا "رحلت عن مصر لأنني لم أشعر بالراحة للاستمرار والأهلي عاملني بشكل جيد للغاية واحترمني وأحييهم".

وبسؤاله عن عرض الزمالك للتعاقد معه وهل رفضه لأنه كان أقل ماديا من العروض الأخرى قال: " لا، وكيلي هو الذي تحدث مع الزمالك وكيل أعمالي أبلغني برغبة الزمالك في تدريبه".

وأردف "قلت لهم كيف أترك أهلي جدة في منتصف الموسم ورفضت الذهاب وكان ينبغي علي احترام أهلي جدة".

وعن علاقته مع أهلي جدة قال: "العلاقة لم تنته بعد مع الأهلي مازال لدي عام في تعاقدي وتم تفعيله وفقا للعقد المبرم بيننا إن نجحت في التأهل للدوري فسيكون لدي عام آخر".

وبسؤاله هل سوف يستمر في منصبه أجاب "حسنا اليوم؟ سوف أستمر، غدا؟ فقط الله يعرف ماذا سيحدث غدا".

وأردف المدرب الجنوب إفريقي "حاولت التحدث مع رئيس النادي عدة مرات للأسف لم أستطع ربما هو مشغول جدا مسألة استمراري كمدرب ولكن تحدثت مع نائب الرئيس تيسير الجاسم أسطورة النادي وقال لي بأنه لا يعرف مستقبل الفريق كيف سيكون لأنه لا يعرف إن كان سيتواجد هو العام المقبل أم لا".

وعما يقوله تيسير الجاسم بأن السنة الإضافية خيارية وليست إجبارية أجاب "أنا أقول لك تفاصيل العقد وعقدي ينص على مده تلقائيا لو صعدنا للدوري".

وأكمل "لم يتم إبلاغي بأي شيء بعد ذلك، وكنت أسأل عن خطة العمل للعام المقبل".