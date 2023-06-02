أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أبولون ليماسول

أعلن نادي أبولون ليماسول القبرصي نهاية مشوار عمرو وردة مع الفريق.

وانضم عمرو وردة إلى صفوف الفريق قادما من أنورثيوسيس القبرصي في يناير الماضي مقابل 120 ألف يورو.

وأشار النادي في بيانه: "يعلن نادي عن إتمام تعاونه مع عمرو وردة الذي نشكره ونتمنى له كل التوفيق على الصعيدين المهني والشخصي".

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وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وتعد تلك ثاني تجربة للاعب منتخب مصر السابق في الدوري القبرصي.

وخاض اللاعب البالغ 29 عاما الموسم الجاري 32 مباراة مع كلا الفريقين سجل 5 وصنع 7 في جميع المسابقات.

وأنهى أبولون الموسم في المركز الخامس من الدوري القبرصي وسيغيب عن المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.

ويعد أبولون هو سابع نادٍ يلعب له عمرو وردة منذ مغادرته الأهلي في 2015.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بـ أبولون.

ويمتلك وردة 30 مباراة دولية مع منتخب مصر وكان ضمن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019 وكأس العالم 2018، لكنه لم يعد لتمثيل الفراعنة منذ مباراة جنوب إفريقيا في دور الـ 16 لأمم إفريقيا 2019 التي أعقبت أزمته الأخلاقية الشهيرة في معسكر المنتخب.

عمرو وردة أبولون ليماسول
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