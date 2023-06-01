هدف "قفة" ينهي عقدة إنبي بالفوز على غزل المحلة

حقق إنبي فوزه الأول على غزل المحلة منذ 2016 بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 30 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد أمين "قفة".

ومنذ الفوز في يناير 2016 على غزل المحلة بنتيجة 3-0، لم يحقق إنبي أي نتيجة إيجابية في المواجهات الست التالية بواقع 3 تعادلات و3 هزائم.

وواصل تامر مصطفى مدرب إنبي تفوقه على رضا شحاتة مدرب الغزل حيث حقق فوزه الثاني في المواجهة التي تجمعهما بالدوري بعدما فاز الموسم الماضي رفقة مصر للمقاصة على الجونة.

ومنذ الفوز على الاتحاد السكندري يوم 31 مارس الماضي لم يحقق الغزل أي انتصار في الدوري خلال 8 مباريات لشهرين على التوالي.

ورفع إنبي رصيده لـ 39 نقطة في المركز التاسع من 30 مباراة.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر ومهددا بالهبوط إذ يبتعد عن مراكز الهبوط بـ 3 نقاط فقط.

video:1

التشكيل

دفع تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي بثلاثي هجومي بقيادة أحمد أمين "قفة".

فيما قاد النيجيري تشارلز باسي هجوم غزل المحلة وجاوره مواطنه جابريل أوروك وكريم مصطفى.

وصف المباراة

25 دقيقة أولى هادئة مرت بين الفريقين.

وأشعل رفيق كابو جناح إنبي فتيل الهجمات بانفراد راوغ على إثره الحارس وسدد كرة تجاه المرمى أبعدها مصطفى العش أمام مرماه لركنية.

وطالب كريم مصطفى بالحصول على ركلة جزاء لصالح زعيم الفلاحين رفض الحكم احتسابها.

وفي الدقيقة 41 مرت تسديدة أوروك بجوار القائم الأيمن لمرمى عبد العزيز البلعوطي.

وسدد أحمد نادر حواش كرة بتسديدة خلفية مزدوجة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط الأول.

في الشوط الثاني شارك محمد حمدي بدلا من حواش في أول تغيير خلال اللقاء.

كاد غزل المحلة أن يتقدم في الدقيقة 57 بتسديدة من أوروك من ركلة حرة أبعدها البلعوطي وتابعها معاذ الحناوي بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

ظلت المباراة هادئة دون فرص محققة للتسجيل.

وفي الدقيقة 87 من رمية جانبية وصلت الكرة إلى أحمد كالوشا الذي مهد الكرة برأسية صوب أحمد أمين "قفة" الذي سدد من لمسة واحدة في الشباك مسجلا الهدف الوحيد في اللقاء.

ووصل قفة للهدف السابع له في الدوري الموسم الحالي كثاني هدافي إنبي بعد التونسي رفيق كابو صاحب الـ 8 أهداف.

ووصل قفة صاحب الـ 26 عاما لهدفه العاشر في الدوري المصري خلال 44 مباراة.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي المباراة بفوز إنبي.