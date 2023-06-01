الهلال يعلن رحيل إيجالو ولوسيانو فييتو
الخميس، 01 يونيو 2023 - 23:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الخميس رحيل لاعبيه أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو عقب نهاية الموسم.
لوتشيانو فييتو
النادي : الهلال
أوديون إيجالو
النادي : الهلال
وكان تعاقد الثنائي ينتهي بنهاية الموسم وقررت إدارة النادي السعودي عدم التجديد له.
وكان إيجالو انضم للهلال قادما من صفوف الشباب السعودي في يناير من عام 2022.
وخاض إيجالو مع الهلال 60 مباراة سجل خلالهم 43 هدفا وصنع ستة آخرين.
وانضم فييتو للهلال مع إيجالو من الشباب في الفترة ذاتها وخاض 79 مباراة سجل خلاهلم 17 هدفا وصنع تسعة آخرين.
وتوج الثنائي مع الهلال بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين.
كما حصل الثنائي على وصافة كأس العالم للأندية 2022 ودوري أبطال آسيا.
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