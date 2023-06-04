فيفا 23 – طرح مهام الدوري الإيطالي للوصول للمستوى 30

طرحت شركة EA Sports اليوم الخميس في لعبة فيفا 23 مهام الدوري الإيطالي XP من أجل الوصول للمستوى 30 في الموسم الجاري.

وجاءت المهام كالتالي:

تحدي الماركيي وجوائزه 1250 XP

تحدي توتس سواب 8 وسيتوفر في الثالث من شهر يونيو وجوائزه 1250 XP

تحدي توتس سواب 9 وسيتوفر في الرابع من شهر يونيو وجوائزه 1250 XP

تحدي اللوجن أبجريد وهو متوفر الآن وجوائزه 1250 XP

لعب 15 مباراة وجوائزهم 2000 XP

فز في 8 مباريات وجوائزهم 2000 XP

تحدي مومنت الدوري الإيطالي وسيتوفر في الثاني من شهر يونيو وجوائزه 1250 XP

وإن كنت وصلت لمستوى 28 أو 29 في المهام فبإمكانك الآن بعد طرح تلك الجوائز الوصول لمستوى رقم 30 للحصول على واين روني أو حزمة تضم 30 لاعبا 84+ أو الحصول على لاعب من بين 5 من التوتس 90+ من الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الفرنسي.