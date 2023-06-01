بعد موسم واحد.. تيودور يرحل عن مارسيليا

أعلن بابلو لونجوريا رئيس نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي رحيل الكرواتي إيجور تيودور من منصب المدير الفني بنهاية الموسم الجاري.

وقال لونجوريا "قبلنا واحترمنا رغبة مدربنا إيجور تيودور في عدم مواصلة المغامرة الموسم المقبل".

وأوضح تيودور سبب قراره قائلا: "اتخذت هذا القرار بالمغادرة لأسباب مهنية وخاصة."

وأضاف "ليس لدي اتفاق مع أي ناد آخر. لن أغادر لأنني غاضب من شخص ما."

وأردف "كان شرفا لي أن أمضي عاما في مثل هذا النادي، أن أكون جزءا من هذه العائلة العظيمة، مع قاعدة جماهيرية لا تراها كثيرا".

وأكمل "سأغادر النادي في وضع أفضل مما كنت عليه عندما وصلت من نواح كثيرة، وسأغادر بفخر".

وضمن مارسيليا المشاركة في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الثالث.

وحل تيودور مديرا فنيا في الصيف الماضي خلفا لخورخي سامباولي.

مدرب هيلاس فيرونا وأودينيزي السابق ترشحه بعض التقارير لتولي تدريب يوفنتوس خلفا لماسيمليانو أليجري.

ولا يعد تيودور غريبا على يوفنتوس إذ لعب للفريق بين 1998 وحتى 2005 كما عمل كمدرب مساعد لأندريا بيرلو موسم 2020-2021.