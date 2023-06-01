يويفا يفكر في استبدال مارشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في استبدال الحكم البولندي سيمون مارشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال بعد مشاركته في مؤتمر لمنظمة بولندية شعارها ضد "المثليين واليهود والضرائب".

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس قال خلاله: "نحن على علم بالادعاءات المحيطة بالحكم سيمون مارشينياك ونسعى للحصول منه على توضيح عاجل".

وأردف "نحن نمقت القيم التي تروج لها المجموعة المعنية ونأخذ تلك المزاعم على محمل الجد".

واختتم البيان "إعلان آخر سيصدر غدا الجمعة بعد مراجعة جميع الأدلة".

وشهد ذلك المؤتمر مشاركة مارشينياك من خلال إلقاء كلمة للحضور.

ويلتقي مانشستر سيتي مع منافسه إنتر ميلان في العاشر من شهر يونيو الجاري في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في نهائي دوري الأبطال.

وسبق لمارشينياك إدارة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.