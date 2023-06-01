يويفا يفكر في استبدال مارشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال

الخميس، 01 يونيو 2023 - 22:32

كتب : FilGoal

الحكم البولندي سيمون مارشينياك

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في استبدال الحكم البولندي سيمون مارشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال بعد مشاركته في مؤتمر لمنظمة بولندية شعارها ضد "المثليين واليهود والضرائب".

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس قال خلاله: "نحن على علم بالادعاءات المحيطة بالحكم سيمون مارشينياك ونسعى للحصول منه على توضيح عاجل".

وأردف "نحن نمقت القيم التي تروج لها المجموعة المعنية ونأخذ تلك المزاعم على محمل الجد".

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: أسينسيو يختار باريس سان جيرمان وجهته المقبلة بعد موسم واحد.. تيودور يرحل عن مارسيليا بعد 8 هزائم.. رأسية القاضي تقود حرس الحدود للفوز على أسوان

واختتم البيان "إعلان آخر سيصدر غدا الجمعة بعد مراجعة جميع الأدلة".

وشهد ذلك المؤتمر مشاركة مارشينياك من خلال إلقاء كلمة للحضور.

ويلتقي مانشستر سيتي مع منافسه إنتر ميلان في العاشر من شهر يونيو الجاري في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في نهائي دوري الأبطال.

وسبق لمارشينياك إدارة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.

مانشستر سيتي إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا سيمون مارشينياك
نرشح لكم
برشلونة مهدد بالحرمان من دوري أبطال أوروبا إيدي هاو: لم أتوقع تأهل نيوكاسل إلى دوري الأبطال ليفربول يحتاج معجزة.. هذه المباريات المتبقية له وليونايتد في صراع دوري الأبطال بعد نهائي كأس العالم 2022.. مارشينياك يدير مواجهة مانشستر سيتي ضد إنتر ماركا: كورتوا لعب أمام مانشستر سيتي مصابا بيرناردو سيلفا: قدمنا مباراة خرافية أمام ريال مدريد كورتوا: من الصعب تقبل هزيمة مانشستر سيتي جوارديولا: اليوم أخرجنا مرارة الهزيمة من ريال مدريد في العام الماضي
أخر الأخبار
يويفا يفكر في استبدال مارشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد موسم واحد.. تيودور يرحل عن مارسيليا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: أسينسيو يختار باريس سان جيرمان وجهته المقبلة ساعة | الدوري الإسباني
بعد 8 هزائم.. رأسية القاضي تقود حرس الحدود للفوز على أسوان ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) غزل المحلة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
بنزيمة: مستقبلي؟ لنرى ماذا سيحدث بعد المباراة المقبلة.. والإنترنت هو من يتحدث 2 ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثلاثي هجومي لـ إنبي.. وباسي وأوروك يقودان غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
حوار – رونالدو: سأستمر في السعودية.. تلك الأمور تحتاج تحسن ورسائل للاعبين القادمين إلى الدوري 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية