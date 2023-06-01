ذا أثليتك: أسينسيو يختار باريس سان جيرمان وجهته المقبلة

الخميس، 01 يونيو 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

قرر الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية تعاقده مع الملكي الإسباني.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن الإسباني البالغ 27 عاما توصل لاتفاق على عقد طويل الأمد براتب سنوي يصل لـ 8.5 مليون يورو.

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وأوضح التقرير أن اللاعب لم يوقع على العقود بعد، ومن المتوقع أن يُنهي كل شيء عقب خوض آخر مباراة له مع ريال مدريد ضد أتليتك بلباو يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وكشف التقرير أيضا أن أستون فيلا كان أحد أبرز أندية الدوري الإنجليزي المهتمة بضم اللاعب الدولي.

وانضم أسينسيو لريال مدريد قادما من ريال مايوركا في 2014.

وخاض الجناح الموسم الجاري 50 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

إجمالا خاض بقميص الملكي 285 مباراة في جميع المسابقات سجل 61 هدفا وصنع 32.

وتوج بـ 17 لقبا مختلفا بقميص الملكي.

ريال مدريد باريس سان جيرمان ماركو أسينسيو
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