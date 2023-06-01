بعد 8 هزائم.. رأسية القاضي تقود حرس الحدود للفوز على أسوان

الخميس، 01 يونيو 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق حرس الحدود انتصاره الأول في الدوري بعد 8 هزائم متتالية بالفوز على أسوان بنتيجة 1-0 في الجولة 30 من الدوري المصري.

وأبقت رأسية إبراهيم القاضي أمال حرس الحدود في البقاء في الدوري رغم تذيل الترتيب.

وحقق حرس الحدود فوزه الأول في الدوري بعد 8 هزائم متتالية في الدوري.

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ولأول مرة ينتصر حرس الحدود في الدوري على أسوان منذ 2016 وانتهت أيضا بنتيجة 1-0 ومنذ ذلك الحين التقيا 3 مرات فاز أسوان مرتين وتعادلا في مواجهة.

وتكبد أسوان هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري والخامسة عشر كثاني أكثر فريق خسارة في الدوري بعد الحرس (18).

ورفع الحدود رصيده لـ 19 نقطة في المركز الأخير بالدوري وله 5 مباريات متبقية.

بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع عشر بفارق 3 نقاط عن الداخلية أول مراكز الهبوط.

التشكيل

قاد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هجوم حرس الحدود.

وبدأ الأنجولي ديلسون كاموني في الهجوم بجوار حسام عرفات لتعويض غياب محمد حمدي زكي الغائب بسبب الإيقاف.

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وصف المباراة

أول فرص اللقاء الخطيرة جاءت في الدقيقة التاسعة، عرضية من الجهة اليمنى من أحمد أيمن ورأسية زيكو مرت بجوار القائم الأيمن لعمرو حسام.

حاول ديلسون كاموني في أكثر من لقطة تهديد مرمى الحرس لكن الدفاع كان له بالمرصاد.

الشوط الأول انتهى سلبيا بدون أي تسديدة بين القائمين والعارضة.

في الدقيقة 52 سدد زيكو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عمرو حسام وأبعدها لركنية.

أحمد شديد قناوي نفذ الركنية وارتقى إبراهيم القاضي أعلى من الجميع مسجلا إياها برأسية قوية في الشباك مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

هدف إبراهيم القاضي هو الأول للحرس بعد 345 دقيقة دون تسجيل للفريق منذ هز شباك طلائع الجيش، فلم يسجل الفريق ضد المقاولون العرب والإسماعيلي وبيراميدز.

في الدقيقة 57 أجرى أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان 3 تغييرات بحثا عن تعزيز قوة الفريق.

أول الفرص الخطيرة لأسوان جاءت في الدقيقة 84، عرضية من أحمد خالد ورأسية عمر سعودي مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقائق الأخيرة مرت هادئة لتنتهي بفوز غائب لحرس الحدود يبقى بعض من الأمل للفريق في البقاء في الممتاز.

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