انتهت الدوري المصري - إنبي (1) (0) غزل المحلة.. فوز بهدف قاتل
الخميس، 01 يونيو 2023 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي وغزل المحلة في الجولة 30 من الدوري المصري.
ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة.
فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.
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انتهت
ق 84: جووول أووول.. أحمد أمين قفة يسجل الهدف الأول يحول رأسية كالوشا بقدمه لهدف
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 26: رفيق كابو ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد كرة على المرمى يبعدها العش بصعوبة لركنية قبل أن تسكن الكرة الشباك.
بداية اللقاء
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