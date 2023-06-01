التشكيل - ثلاثي هجومي لـ إنبي.. وباسي وأوروك يقودان غزل المحلة

الخميس، 01 يونيو 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة - إنبي ضد أسوان

دفع تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي بثلاثي هجومي بقيادة أحمد أمين "قفة" ضد غزل المحلة في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحل الغزل ضيفا على إنبي في التاسعة والنصف مساءً على استاد بتروسبورت.

فيما يقود النيجيري تشارلز باسي هجوم غزل المحلة ويجاوره مواطنه جابريل أوروك وكريم مصطفى.

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وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا

الوسط: علي فوزي - محمد ناصر – أحمد العجوز - مروان داوود

الهجوم: أحمد نادر حواش –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو

وجاء تشكيل غزل المحلة:

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حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – مصطفى العش

الوسط: أحمد النادري – حميد ماو – أحمد رضا

الهجوم: كريم مصطفى – تشارلز باسي - جابريل أوروك

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

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