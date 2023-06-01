حوار – رونالدو: سأستمر في السعودية.. تلك الأمور تحتاج تحسن ورسائل للاعبين القادمين إلى الدوري

أكد كريستيانو رونالدو قائد النصر أنه سوف يستمر في السعودية ولا توجد نية لديه للرحيل عن صفوف الفريق الذي انضم له في شهر يناير الماضي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

ويمتلك رونالدو عقدا مع النصر مستمر لعامين ونصف عقب انضمامه إليه في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وأجرى الحساب الرسمي للدوري السعودي حوارا مطولا مع رونالدو تحدث فيه عن تجربته في السعودية ورأيه في الأمور التي تحتاج للتحسن كما وجه رسالة للاعبين المرشح انتقالهم للدوري في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث رونالدو عن ذكريات تقديمه كلاعب في نادي النصر قائلا: "أتذكر يومي الأول هنا كنت متوترا بعض الشيء كما هو متوقع كان الملعب ممتلئا وعائلتي معي في بيئة جديدة ولكن تغير الوضع الآن أنا مرتاح ومتأقلم بشكل أكبر، إنها ذكريات جيدة".

وواصل "أتذكر اليوم الأول والحفل التقديمي كان مذهلا توقعت ما حدث لأنه كان يوما خاصا بالنسبة لهم أيضا بالطبع وليس فقط بالنسبة لي ولعائلتي".

وأردف "ولكنه كان يوما مختلفا تماما وكنت متفاجئا جدا في العديد من النواحي وكانت أحد أفضل لحظاتي في كرة القدم وستكون الذكريات جيدة دائما عندما تقدم حفلا بهذه الطريقة".

عن عدم الفوز بالألقاب

وبسؤاله عن عدم الفوز بالألقاب خلال موسمه الأول مع النصر قال رونالدو: "توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء بكل صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب خلال الموسم ولكن لا تسير الأمور دائما كما نرغب أو نتوقع في بعض الأحيان نحتاج للصبر والاستمرار والمثابرة لنحقق الأفضل وسوف نتحسن كثيرا".

وأكمل "في الأشهر الأخيرة تحسنا كثيرا وكذلك الأمر بالنسبة للدوري وتحسنت جميع الفرق بالإضافة لفريقي".

وشدد "يتطلب الأمر أحيانا بعض الوقت ولكن إذا تحليت بالإيمان واعتقدت بأنه هدفك فإن كل شيء ممكن باعتقادي، لم نفز خلال الموسم المنصرم ولكنني متفائل جدا وواثق بتغير الأمور وسنسير في الطريق الأفضل لذا نؤمن ونعمل على ذلك".

رأيه في الدوري السعودي وماذا يحتاج للتحسن

وعن رأيه في الدوري السعودي والأمور التي تحتاج للتحسن قال اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا: "الدوري السعودي جيد حقا ولكن هناك فرص عديدة جدا للنمو".

وأردف "الدوري جيد وتنافسي ونمتلك العديد من الفرق الجيدة وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب وأعتقد بأن البنية التحتية تحتاج للتحسن قليلا وحتى الحكام ونظام تقنية الفيديو فعليهم أن يكونوا أسرع بعض الشيء وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسن".

واستدرك "ولكنني سعيد هنا وأرغب في الاستمرار هنا وسوف أستمر هنا وفي رأيي إن استمروا في العمل على خططهم خلال الخمس سنوات المقبلة أعتقد بان الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى خمس منافسات للدوري في العالم".

وأكمل "لاحظ زملائي في الفريق طبيعتي وانضباطي وأخلاقياتي في العمل ولعب كرة القدم في أعلى مستوى لـ20 عاما فهذا ليس من باب الصدفة، الجينات مهمة ولكن هناك عوامل أخرى مهمة أيضا يكمن الاختلاف فيما تقوم به لاستخدام تلك القدرات أعتقد بأنني ساعدت الكثير من اللاعبين".

وواصل "نظرتهم للياقة البدنية وأسلوب الحياة، تدرك كيفية لعب كرة القدم فعليك التركيز وأن تكون محترفا على الأقل وأن تقدم أفضل ما لديك".

وأوضح رونالدو "هناك بعض الأمور الصعبة ولكن مثلما ذكرت فالأمر مشابه في أوروبا ولكن ربما لأننا نتدرب في الصباح وهناك نتدرب بعد منتصف اليوم أو في المساء وفي العاشرة مساء خاصة مع قدوم شهر رمضان فكان الأمر غريبا جدا هذه التجربة والذكريات والأوضاع كلها مختلفة ".

وتابع "أحب أن أعيش تلك اللحظات لأنها تجعلك تتعلم منها ومن الثقافات إنه أمر صعب ولكنه ليس بالأمر الذي لم أواجهه من قبل، الجمهور السعودي يحب كرة القدم جدا وهو شعب محب للحياة وهذا أمر جيد".

رسالة للاعبين المرشحين للانضمام للدوري السعودي

وبسؤاله عما يرغب في قوله لأي لعب يخطط للقدوم للدوري السعودي واتباع خطواته أجاب "حال قدومهم سواء اللاعبين الكبار والأسماء الكبيرة أو اللاعبين الشباب فالجميع مرحب بهم ففي حال حدوث هذا فإن الدوري سيتحسن، العمر ليس بالأمر المهم فالمهم هي الروح التنافسية للاعبين الصغار وتطور الدوري يعتمد على الكثير من العوامل".

وبسؤاله عن كيف هي الحياة بالنسبة له في السعودية رد "جميلة جدا إذا كنت ترغب في المجيء إلى هنا وقضاء وقت ممتع والاطلاع على الثقافة وتجربة الطعام".

وواصل "السعوديون يفضلون الحياة الليلية وهو ما أعتقد بأنه أمر ممتع وجيد للغاية فهذه مدينة جميلة لو شاهدتها في الليل، وإن كنت من محبي الطعام فالرياض هي أحد أفضل الأماكن التي شاهدتها على الإطلاق وتتمتع بخيارات عديدة للمطاعم الجيدة".

وأكمل "أجمل تجربة خضتها مع عائلتي كانت في بوليفارد وورلد لقد استمتعت بذلك حقا مع جميع أفراد العائلة".

وشدد "وحتى الآن التجربة جيدة للغاية وعائلتي سعيدة جدا هنا ومدارس الأطفال ممتازة والدولة تقوم ببناء الكثير من الأمور للمستقبل".

🇸🇦 كرة القدم السعودية 👨‍👩‍👧‍👦 الحياة العائلية ⚽️ الانطباع الأول 💪 أهداف الموسم المقبل تحدثنا عن كل هذا والمزيد مع نجم @AlNassrFC البرتغالي @Cristiano رونالدو 🇵🇹🟡 شاهدوا المقابلة الكاملة الآن 👇 pic.twitter.com/yb4AF1fFmD — دوري روشن السعودي (@SPL) June 1, 2023

وتابع "أحب أن أقوم بتجربة مختلف الأشياء والاطلاع عليها وهذه أحد الأسباب التي جاءت بي إلى هنا والرحلة المقبلة التي أرغب في القيام بها هي إلى جبال العلا لقد عرفت أنها منطقة جميلة جدا".

وأردف "إنني أشاهد العديد من الأماكن الرائعة عندما أتنقل في المملكة وليس فقط في المباريات أو الملعب بل في الأماكن العامة التي أذهب إليها وسأكون جزءا من ثقافتكم وأتواجد معكم هنا وآمل أن يستمتع الناس من خلال المباريات وبأدائي وأن نفوز بالألقاب".

وأتم رونالدو حواره "أشكركم على ترحيبكم بي وسأحاول تقديم أفضل ما لدي خلال الفترة التي سأكون فيها هنا".