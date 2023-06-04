تقرير: لعبة The Last of US Faction معرضة للإلغاء

الأحد، 04 يونيو 2023 - 14:18

كتب : FilGoal

The Last of US Faction

أعلن فريق Naughty Dog تأجيل اللعبة الجماعية The Last of US Faction واعتذر الفريق عن عدم تواجده في حدث PlayStation Showcase 2023.

لعبة The last of US Faction هي لعبة جماعية خدمية مستوحاة من السلسلة الشهيرة The Last of US ويبدو أن اللعبة تعاني بشكل كبير جدا أثناء عملية التطوير.

وكشف موقع "arabhardware" ظهور تقارير أن الفريق خفض عدد المبرمجين الذين يعملون على اللعبة بشكل كبير جدا، والأهم من كل هذا هو أن اللعبة نفسها دخلت في مرحلة تقييمية.

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وأشار لمفاجأة أن شركة Bungie هي من تقيم اللعبة وتختبرها للوقوف على جودتها وهل ستنجح كلعبة خدمية تستمر لسنوات عديدة أم لا.

الآن فريق Bungie هو الفريق المسؤول عن الألعاب الخدمية والجماعية التي تطلقها بلاي ستيشن، ومن الواضح أن الفريق له صلاحيات كبيرة جدا لدرجة أنه يقيم ألعاب الفرق الأخرى مثل Naughty Dog.

وما يؤكد هذا الحديث هو فريق Naughty Dog نفسه الذي أعلن أنه يعمل في الوقت الحالي على لعبة جديدة تماما فردية، وهو ما يشير إلى إهمال لعبة The Last of US Faction بشكل تام.

وصدر الجزء الأول من اللعبة عام 2013 ثم الثاني عام 2020.

الجزء الثاني هو أحد أكثر ألعاب مبيعا في بلاي ستشين 4 وأسرع ألعاب بلاي ستشين 4 مبيعا، حيث تم بيع أكثر من أربعة ملايين لعبة في إصداره في نهاية الأسبوع، وأكثر من عشرة ملايين وحدة بحلول عام 2022.

فاز الجزء الثاني بأكثر من 320 من جوائز لعبة العام وحصل على العديد من الجوائز الأخرى.

The Last of US Faction
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