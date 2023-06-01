الخطيب وصبحي يقصان شريط افتتاح فرع الأهلي في القاهرة الجديدة

افتتح محمود الخطيب رئيس الأهلي، برفقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فرع النادي الأهلي الجديد في القاهرة الجديدة.

وانطلقت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم.

وحضر حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، وعلاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.

وبدأ توافد السادة الحضور من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

وحرص الخطيب تكريم عدد من العمال الذين شاركوا في بناء الفرع الجديد للنادي بالقاهرة الجديدة.

وأهدى الخطيب العمال المشاركين في بناء فرع القاهرة الجديدة درع النادي، وتوجه لهم بالشكر على المجهود الكبير الذي قاموا به لخروج هذا الصرح بالشكل الأمثل.

وفي بداية الحفل، عُرض فيلم تسجيلي يستعرض ما تم إنجازه من منشآت بمقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وصولا إلى الطفرة الكبيرة بفرع التجمع الخامس.

وقال الخطيب في كلمته أمام الحضور بمقر النادي: "افتتاح فرع القاهرة الجديدة يوم تاريخي بكل المقاييس، وسيظل محفورا في ذاكرة كل محب وعاشق للنادي، عندما تتذكر الأجيال القادمة النشأة الوطنية للأهلي في 1907 والتي بدأت على مساحة أرض بلغت أربعة أفدنة تقريبا".

وأضاف "اليوم 1 يونيو 2023 يتم افتتاح الفرع الرابع على مساحة 50 فدانا مملوكة بالكامل للنادي، ومن حق كل أهلاوي سواء كان عضوا أو واحدا من الجماهير أو محبّا للنادي من أي مكان، أن يفخر بالأهلي والانتماء إلى عائلته التي تملك 4 مقرات وليس فروعا".

وتوجه الخطيب بالشكر إلى كل من ساعد في إنجاز هذا المشروع، وإلى كل مؤسسات الدولة وقياداتها، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأوضح أن وزارة الإسكان لها دور مهم للغاية بعد أن خصصت الأرض الخاصة بالفرع، ووافقت بعد ذلك على تبديلها بمساحة أخرى مناسبة أكثر، وكذلك وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي على دورها في هذا الملف.

وأوضح "النادي يقدر الأعباء الكثيرة على الوزارة، وفي نفس الوقت يثق في تقديرها لرسالة الأهلي الوطنية ودوره في دعم المنتخبات.

واختص الخطيب جماهير وأعضاء النادي بالتحية، مؤكدا أنهم دائما السند والداعم الأساسي ومصدر الثقة والدافع الكبير نحو مزيد من الإنجازات، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتعاونهم لمصلحة النادي ووضعها فوق كل اعتبار، لأن النادي هو صاحب الفضل على الجميع، بالإضافة إلى جهود الإدارة التنفيذية وإدارات النادي المختلفة.

وأشار رئيس النادي إلى أن الأهلي يفتتح اليوم الفرع الرابع، ويقوم بتطوير مستمر في منشآته ببقية الفروع والمقر الرئيسي بالجزيرة، ويحقق إنجازات رياضية على صعيد الفرق المختلفة، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهو أمر إيجابي للغاية يستحق الشكر لله سبحانه وتعالى.

وفي ختام كلمته، جدد الخطيب التحية لكافة منظومة العمل بالنادي، ولكل من قام بدوره في الوصول إلى هذه المرحلة والعمل على مدار فترة طويلة في أجواء صعبة للغاية لإنجاز الصرح الكبير، مؤكدا أن الجميع تفانى في العمل خلال حفل الافتتاح على الرغم من العاصفة الترابية الأخيرة، وشدد على أن فرع القاهرة الجديدة لن يكون الأخير، وسيكون هناك عمل من أجل التواجد في كل المحافظات، وأن الأهلي نادٍ وطني اجتماعي وسياسي بتصرفاته ويساعد الدولة بالأفعال.

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى.

وإلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة "أكوا بارك" ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.