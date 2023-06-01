الدرجة الثانية - صراع صدارة الصعيد ينحصر بين الجونة ولافيينا للتأهل لـ الدوري الممتاز

الخميس، 01 يونيو 2023 - 19:45

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

انحصرت المنافسة على بطاقة الصعود للدوري الممتاز بين الجونة ولافيينا قبل جولتين على نهاية الموسم في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 28 وشهدت أيضا اشتعال الصراع على المركزين الخامس والسادس بين أندية مصر للمقاصة وكيما أسوان والمنيا وديروط، ثم صراع الهبوط للدرجة الثالثة للمركز 16 بين 5 أندية.

وخرج بترول أسيوط من المنافسة على بطاقة التأهل حيث فاز الجونة ولافيينا.

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فانتصر الجونة بنتيجة 5-1 على مركز شباب طامية وسجل أحمد ترك 3 أهداف (هاتريك) ومحمد أنور وجابر سالم.

فيما فاز لافيينا على النصر للتعدين بهدف هشام نيمار.

وارتفع رصيد الجونة لـ 63 نقطة ويليه لافيينا بفارق نقطة واحدة.

وتوقف رصيد بترول أسيوط عند 56 نقطة لتنتهي أماله في التأهل للممتاز الموسم المقبل.

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وحافظ مصر للمقاصة على المركز الخامس برصيد 48 نقطة بالفوز على المدينة المنورة بنتيجة 2-1.

ويتمسك كيما أسوان بصراع المشاركة الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية للمحترفين الموسم المقبل بعدما فاز بنتيجة 2-1 على تليفونات بني سويف.

وظل كيما أسوان سادسا برصيد 44 نقطة وهو المركز الذي يؤهل لخوض الملحق مع أصحاب المركز السادس في مجموعتي القاهرة وبحري.

وحقق المنيا فوزا على الألومنيوم بهدف إسلام عبد الراضي ليصبح في المركز السابع برصيد 42 نقطة ولديه فرصة للمنافسة على المركز السادس.

وانتصر ديروط بنتيجة 3-1 على أسمنت أسيوط ليرتفع رصيده 39 نقطة ظل بها ثامنا ولديه آمل ضئيل في خطف بطاقة الملحق.

وأخيرا تعادل شبان قنا مع ملوي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وارتفع رصيد شبان قنا لـ 30 نقطة في المركز 11، بينما ظل ملوي في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

يذكر أن متصدر الترتيب يتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتشارك الأندية التي احتلت المراكز من الثاني وحتى الخامس في دوري الدرجة الثانية بنظامه الجديد.

فيما يشارك صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز للملحق مع أصحاب نفس المركز في 3 مجموعات لاختيار فريقين للمشاركة في دوري المحترفين ب.

ومن المركز السابع للمركز السابع عشر تهبط الفرق المتنافسة حيث دوري الممتاز ب (الدرجة الثالثة) بالنظام الجديد.

فيما يهبط متذيل الترتيب للدرجة الأدنى والتي ستكون بمثابة الدرجة الرابعة.

الدرجة الثانية الجونة لافيينا
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