من بينها NBA 2023.. تعرف على الألعاب المجانية لمشتركي البلس في شهر يونيو

الأحد، 04 يونيو 2023 - 14:18

كتب : FilGoal

لعبة NBA 2K 2023

أعلنت شركة "سوني" عن الألعاب المجانية لمشتركي خدمة "بي إس بلس" لشهر يونيو بداية من خدمة "إيسنيشيال" وهي أقل الباقات للمشتركين.

وجاءت الألعاب كالتالي:

NBA 2K 2023

جوراسيك ورلد

تريك تو يومي

وستكون تلك الألعاب متوفرة للتحميل بداية من السادس من شهر يونيو الجاري وحتى الثالث من شهر يوليو المقبل.

ويمكن تحميل تلك الألعاب عبر منصتي بلاي ستيشن 4 و5.

أما بالنسبة لألعاب شهر مايو فإن الفرصة الأخيرة لتحميلها ستكون السادس من شهر يونيو الجاري.

يذكر أن تلك الألعاب حال إضافتها لمكتبة الألعاب الخاصة بك دون تحميلها فستظل متواجدة معك طالما ظل اشترك "بي إس بلس" ساريا.

وحتى بعد انتهاء الخدمة ومع تجديدها فستظل تلك الألعاب ملك لك ويمكن لعبها في أي وقت.

بلايستيشن ألعاب البلس المجانية
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