موعد صدور لعبة Assassin's Creed Mirage.. تعرف على السعر ودور إياد نصار

الأحد، 04 يونيو 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

Assassin's Creed Mirage

تحدد موعد صدور لعبة أساسينز كريد ميراج "Assassin's Creed Mirage" خلال حدث PlayStation Showcase 2023.

وتتواصل سلسلة Assassin's Creed حيث تعود من خلال نسخة Mirage إلى الجزء الأول الصادر من اللعبة عام 2007.

وستصدر لعبة Assassin's Creed Mirage يوم 12 أكتوبر المقبل على الجيل الجديد (بلاي ستيشن وإكس بوكس) والحاسب الشخصي وهي متاحة الآن للطلب المسبق.

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ومتاحة بسعر 50 دولار للنسخة العادية و60 دولار للنسخة الفاخرة.

وتدور أحداث اللعبة في مدينة بغداد العراقية في العصر العباسي.

وستحتوي اللعبة على أسلحة تعود لذلك العصر وهي السكاكين المخفية التي اشتهرت بها اللعبة في البداية وكذلك القنابل الدخانية.

وأعلن الفنان إياد نصار تأدية دور "باسم بن إسحاق" بطل اللعبة باللغة العربية.

وستكون ميراج النسخة الثالثة عشر من اللعبة التي صدرت لأول مرة عام 2007.

Assassin's Creed Mirage أساسينز كريد ميراج إياد نصار
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